Cuestionan gestión de AMLO

Ciudad de México.- Legisladores de oposición advierten que a un año de la victoria de Andrés Manuel López Obrador la esperanza de los mexicanos se está convirtiendo en desilusión y ven preocupante la polarización de la sociedad y el rumbo de la economía.

Preocupa polarización en seis meses

Si Morena quiere impulsar leyes tiene que tomar en cuenta a la Oposición, advierte el senador Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de la bancada del PRI.

En el balance del primer año tras la victoria de Andrés Manuel López Obrador, el exsecretario de Gobernación asegura que es preocupante el ejercicio de Gobierno, con decisiones contrarias a la población que, sostiene, apoyó al tabasqueño en campaña.

¿Qué impresión tiene de lo que ha ocurrido del 1 de julio de 2018 al 1 de julio de 2019?

Yo lo que veo es que siguen en campaña y no se asumen como gobierno. En un año se han tomado muchas decisiones equivocadas e incumplido muchas promesas. Ahí está la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la propuesta de construir uno que no es ni funcional ni viable. Lo vemos, también, en una política de austeridad mal planeada y peor implementada que generó una crisis en el sector salud y que ha puesto en riesgo la vida de mexicanos.

Lo mismo que la cancelación de las estancias infantiles, algo que explícitamente dijeron que no pasaría y que ha dejado a miles de madres sin un lugar para dejar a sus hijos mientras van a trabajar. O los refugios de mujeres víctimas de violencia, que ha puesto en riesgo la vida de miles de mujeres. Y la desaparición, apenas la semana pasada, del Inadem (Instituto Nacional del Emprendedor), que el Presidente dijo que sería clave en su política de apoyo a emprendedores. En fin, son muchos los errores que ponen en riesgo la economía del País y el bienestar de muchas y muchos mexicanos.

El balance ¿es positivo o negativo?

Más que calificarlo y más que hacerlo solo de percepción, hay datos y hechos que vale la pena señalar: cada vez hay menos inversión extranjera, la calificación crediticia de México ha disminuido, nuestra expectativa de crecimiento es menor al 1 por ciento. Esto está provocando que se generen menos empleos, que el ingreso de las familias disminuya y que los precios aumenten.

Y hay otros ejemplos más allá de lo económico: el turismo va a la baja, la seguridad no ha mejorado e incluso en temas tan sensibles como la violencia de género vemos que la situación se ha deteriorado. Entonces el balance tras seis meses de gobierno es preocupante.

¿Qué es lo que más le preocupa?

Hay tres cosas que me preocupan mucho. En primer lugar el debilitamiento del Estado mexicano provocado por la desaparición de instituciones y programas sociales consolidados. También me preocupan los embates y descalificaciones en contra de los organismos autónomos, el Poder Judicial, la prensa, la sociedad civil, y todos los que no pertenecen al gobierno y su partido, o disienten de lo que se ha venido haciendo; parece que se les olvida que la esencia de la democracia es la pluralidad y que las visiones únicas no le sirven al País.

Pero sin duda lo que más me preocupa es la polarización de la sociedad mexicana, que, además, ha venido aumentando en los últimos meses por el discurso divisivo. Ese discurso se tiene que corregir, antes de que la sociedad se fragmente aún más.

Acusan ataques a instituciones

En tiempos de hegemonía de Morena, la Oposición no debe caer en la tentación de negociar a cambio de espacios y sin señalar errores, advierte el senador panista Damián Zepeda.

Una de las voces más críticas en las filas opositoras, sostiene que la Oposición no debe convertirse en un aplaudidor más del régimen lopezpobradorista.

El exdirigente blanquiazul dice ver "una esperanza de los mexicanos que se está convirtiendo en desilusión. Más rápido de lo que preveía, cada día más mexicanos están desilusionados de este gobierno".

"Veo desilusión y, poco a poco, en pláticas en redes y en las encuestas se empieza a ver cómo de ser un fenómeno ya está llegando a ser un gobernante clásico, tradicional, que no está cumpliendo sus promesas y que está cayendo en su popularidad".



¿Y qué es lo que está pasando?

Para ganar la elección, el Presidente tuvo la habilidad de hablarle a todos los sectores y hacerles promesas. Pero de convicción él tenía una sola idea, la que siempre tuvo, que tiene que ver con una vista muy retrógrada de la sociedad mexicana, de buenos y malos, de ricos y pobres, de fifís y no fifís.

Pero no se ve cómo la Oposición pueda dar la cara...

La elección fue muy dura para toda la Oposición, cada quien desde su punto de vista. El PAN termina como la principal Oposición, pero disminuida, los demás partidos salen más disminuidos, y en ese sentido me parece que estamos en una etapa de recomponernos.

Creo que hay que hacer dos cosas: dimensionar en su justa medida lo que sucedió, fue un fenómeno Andrés Manuel. El PAN se tiene que asumir como lo que es: la primera fuerza política de Oposición, y creo que no debemos dudar de que nuestro rol es ser útil a México y para serle útil a México debemos asumirnos como eso, como la Oposición, señalar los errores y proponer alternativas; por supuesto, apoyar lo que esté bien, pero para eso ya tiene muchos aplaudidores Morena.

El legislador sostiene, en todo caso, que en el Senado en ciertos temas la Oposición se ha sumado y ha evitado abusos.

"Desgraciadamente no coincidimos en todos los puntos. Soy de la idea de que hay muchos temas más en que no hemos logrado ese consenso en la Oposición: los nombramientos de los ministros, en el Fiscal General. Hay que entender que esta suma de esfuerzos está dependiendo de las causas.

"No hay una coordinación de todos los actores en los partidos, y hablo por el PAN. Los gobernadores tienen una visión, porque son gobierno y no es su papel ser los opositores, pero los mensajes que se reciben es de descoordinación y, por el otro lado, ves al mismo PAN en el Legislativo hablando de que está muy mal la actuación de los superdelegados, de la cancelación de estancias infantiles", apuntó.

¿Qué cara es la que debe dar la Oposición?

No son momentos de tibieza, son momentos de firmeza: las instituciones están bajo ataque, mucha gente no se quiere dar cuenta, y no se quiere dar cuenta que si voy e invado el Poder Judicial, que desaparezco el órgano de evaluación educativa, que si critico al INE... Hay un ataque, y mientras esté ese ataque, eso no se puede negociar, aunque te den espacios

Alertan por riesgos en materia económica

Al cumplirse el primer aniversario de la victoria de Andrés Manuel López Obrador, Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del PRD en el Senado, advierte sobre el riesgo de que la economía provoque dolores de cabeza en salud, educación y seguridad pública.

"El primero de julio del año pasado hubo un voto de castigo muy claro de la ciudadanía, de cansancio, y optó por una propuesta diferente, nueva; considero que en los puntos que supo bien aprovechar Morena y que los trabajó durante toda su campaña, eran mucho de lo que había en el sentir de la gente.

"Y sin duda eso les dio una ventaja muy importante porque tuvieron el doble del nicho de votos que esperaban; a un año de distancia, creo que los demás partidos, los demás grupos políticos, aún no han encontrado la línea o el hilo de conducción para reagruparse o reorganizarse o replantearse", dice en entrevista.

Señala que tendrán que pasar las elecciones de 2021 para que se piense en algo distinto.

"No estoy convencido respecto de qué pueda pasar en el partido en el poder para el 21; entiendo que su apuesta va a ser refrendar la homogeneidad en el Congreso, pero creo que sí van a perder algunas posiciones", agrega.

¿Qué le hace falta a la Oposición para dar la cara a un partido casi hegemónico?

Ahora lo que hace falta es propuestas. La reacción misma de la gente, que no esté convencida con la actuación propiamente del gobierno y que empiece a voltear hacia otros lados; quien primero pueda capitalizar esa búsqueda es quien va a tener los mejores resultados.

¿Y qué balance tiene del primer año desde la elección?

Todavía es pronto para poder evaluar un gobierno. Creo que hay muchas propuestas que están volátiles. Hay un eje rector que se ha planteado sobre el combate a la corrupción, pero que todavía no acaba de aterrizar; sin embargo, ese va a ser el eje rector.

Advierto riesgos económicos que ojalá se puedan corregir a tiempo, y el tema de la inseguridad, que mientras se siga teniendo un sistema penal laxo y siga operando la puerta giratoria, veo difícil que se revierta.

Lo que más me preocupa es el aspecto económico, el aspecto de tres rubros: educación, salud y seguridad en su repercusión con la economía.

'Hay excesiva soberbia y falta de resultados'

El senador y líder nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, advierte que la "excesiva soberbia" con que se conduce el Presidente Andrés Manuel López Obrador puede precipitar un gobierno sin resultados.

En el marco del primer aniversario de la victoria del tabasqueño, el legislador jalisciense considera en entrevista que, en términos generales, "no ha sido un buen año para el Presidente López Obrador, a pesar del gran bono de legitimidad que obtuvo en el pasado proceso electoral".

"Parece que nadie le ha explicado que la campaña terminó hace un año y que lo que habría que hacer en este periodo era empezar a dar resultados. Está muy lejos de cumplir no solo las expectativas que tiene el pueblo, sino sus propias expectativas de cambio", dice.

¿Cuál es el mayor déficit de gobierno?

Hay un exceso de soberbia en la actitud del Presidente, pero no hay alternativas de solución. No hay pericia para entender cómo se pueden resolver los problemas desde el gobierno, no desde la oposición partidista, no desde la crítica, sino como tomador de decisiones. Hay una excesiva soberbia y un profundo desconocimiento de la manera práctica de gobernar.

¿En qué se ha traducido este exceso de soberbia?

En la falta de resultados. Creo que el Presidente lo que ha hecho es comunicar en exceso, seguir incrementando las expectativas sobre su gobierno y sus resultados están muy lejos de lo que él mismo se ha planteado.

¿Y cuál ha sido el papel de la Oposición?

El error consiste en pensar que hay una sola Oposición. O que la Oposición debería ser uniforme; al contrario, lo que yo veo son distintas oposiciones: llámese oposición partidista, oposición social, oposición de la sociedad civil.

Lo que creo es que hay muchas voces que pudieran catalogarse como de oposición, pero que no necesariamente deben coincidir en lo mismo, y creo que lejos de ser eso un problema, la propia diversidad de las oposiciones puede ser una fortaleza.