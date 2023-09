Cuestionan presencia de marinos en audiencia de Fiscal

Ciudad de México.- La defensa del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, cuestionó que a la audiencia de ayer se presentaran elementos de la Secretaría de Marina (Semar) con armas largas.

De acuerdo con lo asentado en videos, los militares se apersonaron en la sala de audiencias después de un receso.

Al notarlo, los abogados del funcionario morelense que enfrenta una serie de imputaciones por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuestionaron al Juez Natanael Subdias Aguilar la razón de la presencia de los marinos.

"(Motivos) de que haya tanta seguridad, ¿hay un riesgo para la Fiscalía?, ¿para nosotros? para tomar alguna precaución. Me refiero, debe de haber un riesgo de que pase algo, un atentado, no sé, eso es lo que necesitamos saber", pidió un defensor.

Al respecto, el juzgador refirió que no estaba enterado de esta medida de seguridad.

"Al igual que usted, yo me incorporé a la audiencia, cuando nos reincorporamos, no había elementos. Cuando regresamos ya estaban aquí e insisto, esa es una cuestión que provee la administración de esta sede judicial, yo lo desconozco, no sé si hay otra audiencia que se esté desarrollando", expuso el Juez Natanael Subdias.

"Porque hay un Juez que también está llevando audiencias, no sé si por la calidad... Lo desconozco y por eso es que se haya ordenado blindar a las otras salas que se encuentran en sesión, no conozco la razón", insistió.

No obstante, Subdias Aguilar consideró que el que los uniformados estuvieran en la sala, no interfería en la audiencia.

"No creo que ello tenga incidencia en el desarrollo de esta audiencia, sobre todo porque todos estamos aquí ejerciendo de manera profesional nuestras funciones", consideró.

De acuerdo con las grabaciones, tres fueron los marinos que vigilaban el sitio; dos mantenían guardia a los costados de la sala, y uno custodiaba la puerta.

La Fiscalía capitalina acusa a Uriel Carmona de al menos tres delitos: contra la procuración y administración de justicia, encubrimiento por favorecimiento y feminicidio en calidad de auxiliador.

Por las tres imputaciones fue detenido y vinculado a proceso, pero también se ha ordenado su liberación en el mismo número de ocasiones.

En la audiencia señalada, el Juez dejó el caso en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que el funcionario continuará preso y citó a una nueva audiencia para el próximo martes 19 de septiembre.