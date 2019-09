Cuestionan reparto de medicamentos contra cáncer

Ciudad de México.- Luego de la comparecencia del Secretario de Salud, Jorge Alcocer, ante senadores, padres de niños con cáncer manifestaron su desconcierto con la distribución del metotrexato, uno de los medicamentos para tratar ese padecimiento.

"Hasta que el medicamento no esté ahí, adentro del hospital, vamos a empezar a tener certeza y vamos a empezar a creer. Tenemos que ir probando", planteó Israel Rivas.

En su comparecencia, Alcocer explicó que había metotrexato para cuatro meses, que se había concentrado en la Ciudad de México y que sólo se había repartido el necesario para un mes.

"Nos quedamos en la misma: en el método de abasto. Estamos por enterados que sí hay medicamento, pero ni el mismo Secretario sabe cómo se va a repartir, ahorita en hospitales nada más hay para un mes, pero la pregunta es quién va surtir ese medicamento, de qué forma lo van a hacer, pero ni el mismo Secretario de Salud sabe", advirtió Rivas en entrevista.

En el mismo tono, otro de los padres que asistieron al Senado, Omar Hernández, externó su incertidumbre.

"Como padres de familia nos quedamos en la misma situación: no sabemos quién va a repartir ese medicamento. Nos produce incertidumbre quién lo va a repartir", advirtió.

"Les dijo (a los senadores) que hay para cuatro meses, pero por qué esperar y surtirlo sólo para un mes. Lo bueno es que ya nos estamos organizando en una red de papás con niños con cáncer: ya no vamos a ser 20 ni 500, sino a nivel nacional".