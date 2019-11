Cuestionan resultados de reforma educativa

Ciudad de México.- Pese a los 16 mil 267.7 millones de pesos ejercidos por el Gobierno de Enrique Peña Nieto en la implementación de la reforma educativa, la Auditoría Superior de la Federación concluyó que debido a las inconsistencias en el manejo de recursos no se pudieron demostrar mejoras en la calidad de la enseñanza.

Dichos recursos comprenden lo ejercido por la Federación de 2015 a 2018. En el primer año, la Administración priista inició con 7 mil 567.2 millones de pesos, la inversión más fuerte en el mandato de Peña. De éstos, se ejercieron 7 mil 505.1 millones de pesos, y en 2018 (último año de Gobierno), para este fin se ocuparon mil 765.4 millones de pesos.

Sobre lo ejercido el año anterior, señaló la ASF, la SEP no demostró que realizó una planeación adecuada, ya que no acreditó que intervino en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y de la coordinación para la elaboración del Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, documentos que tuvieron efectos para 2018.

Incluso, indicó que la SEP no logró evaluar el logro de los objetivos, indicadores y metas para reportar a la ciudadanía, por lo que no pudo demostrarse que la inversión tuviera efectos en su objetivo referente a que las escuelas públicas de educación básica operen en condiciones adecuadas para partir a una ruta de mejora.

También, reprochó que no hubiera un mecanismo para determinar avances, pues señaló que el presupuesto se destinó de una manera inercial, sin contar con un análisis de los costos ni estudios cuantitativos y cualitativos de las metas, que permita fundamentar la planeación y sirva para la toma de decisiones.

Por todo ello, la Auditoría concluyó que no se cumplió con los objetivos planteados por la reforma.