Cuestionan reunión de Senado con Gertz

Óscar Mireles / Agencia Reforma / El colectivo señaló que desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia, las cifras de impunidad en la Fiscalía han crecido

Ciudad de México.— El Colectivo contra la Impunidemia cuestionó la reunión entre el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y senadores al señalar que no se realizó una comparecencia oficial, sino una "charla entre amigos" a puerta cerrada.

A través de una carta pública, resaltó la necesidad de que el Senado llame a cuentas al funcionario, acusado de utilizar la justicia para beneficio propio.

Asimismo, exigió que el Legislativo sea un contrapeso y no fomente la impunidad.

"La visita del día de ayer es una burla para miles de familias de personas desaparecidas, miles de familias de víctimas asesinadas para todos y todas nosotros que vivimos en un país donde la gran corrupción ni siquiera se ha tocado", expuso.

"Se demostró que no tenemos una Fiscalía autónoma, que hay un pacto con el partido en el poder, pero también un pacto por parte de una Oposición que en este sexenio no ha existido. El #PactoDeCorrupción no se va a romper hasta que no tengamos senadores y senadoras valientes, que realmente quieran hacer algo por su país y su gente y no por ellos mismos y sus partidos".

El colectivo, en el que se encuentran organizaciones de familias de víctimas, fundaciones, juristas y organizaciones como Impunidad Cero, Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, y la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), señaló que desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia, las cifras de impunidad en la Fiscalía y las de violencia han aumentado.

"Lo han constatado múltiples ocasiones organismos internacionales de Derechos Humanos. La impunidad ha pasado de 95.1 por ciento a 95.6 por ciento; en 2020, el rezago de la Fiscalía se ubicó en 52 por ciento sólo considerando casos del sistema acusatorio; y en 2021 se realizaron 29 mil 243 homicidios dolosos y 977 feminicidios en el país", enlistó.

"Una impunidad tan estructural sólo se alcanza cuando hay varios cómplices, cuando el sistema de pesos y contrapesos no funciona. El Senado ha renunciado a vigilar que se procure justicia en el país, por lo tanto, a procurar que vivamos sin violencia".