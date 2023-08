Cuevas se destapa para Gobierno de CDMX con traje de $76 mil

CDMX.- La Alcaldesa de Cuauhtémoc de la alianza (PRI-PAN-PRD), Sandra Cuevas, se destapó ayer como aspirante a la Jefatura de Gobierno en 2024.

Como ha sido su estilo, la funcionaria habló ataviada en prendas de vestir de lujo: una chaqueta corta con inserciones de satén de la marca Ferragamo, valuada en 53 mil 600 pesos, y un pantalón recto de la misma firma, de 22 mil 800 pesos.

En un mitin que fue organizado en la explanada de la Alcaldía, Cuevas reconoció su aspiración política.

"Sí voy a competir para ser la próxima Jefa de Gobierno. Ahora sí van a tener una Jefa de Gobierno de a deveras, que no le va a temblar la mano para hacer lo correcto", anunció la funcionaria.

La servidora pública no aclaró qué partido político apoyaría sus aspiraciones; luego enumeró las acciones que consideró necesario implementar en la Ciudad de México.

Es mi dinero, dice Cuevas

Grupo REFORMA publicó ayer que sólo entre el 29 de mayo y el 6 de agosto, la aliancista lució 32 atuendos y accesorios de 16 firmas de lujo que en total sumaron 789 mil 487 pesos.

"No importa cómo me vean vestida. Hoy salió ahí, en primera plana en REFORMA, que me visto yo muy bien. Pues claro que me visto bien, para eso trabajo.

"Para eso me levanto de 5 de la mañana y me duermo a la 2 de la mañana, diario. Ya nada más faltaba que, después de tanta lucha para las mujeres, me vengan a decir en qué me gaste mi dinero", dijo ayer en su discurso.

Lo que no ha aclarado es cómo financia ese gusto.

En la versión pública de su más reciente Declaración de Situación Patrimonial -de 2022-, la gobernante aseguró no contar con otro ingreso, aparte del que genera por su cargo público. Ni por actividad industrial, comercial, empresarial o financiera ni por servicios profesionales o, incluso, por enajenación de bienes.

También especificó no tener relación con empresas o acciones, beneficios privados o participación en fideicomisos en los dos últimos años. Bueno, ni casa, auto propio o inversiones asegura contar.