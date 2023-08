Cuidado con estos helados, te podrían provocar convulsiones

Mediante información dada a conocer por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se lanzó una alerta para que la población evite la compra y el consumo de una marca de helado estadounidense denominada Soft Serve On The Go, ya que se ubicó un lote que fue comercializado en México.

En un comunicado con la fecha del 18 de agosto de 2023, la autoridad pidió a los consumidores evitar el consumo luego de que la empresa Real Kosher Ice Cream retirara voluntariamente algunos de sus sabores de su presentación de 8 onzas en Estados Unidos al ser detectada la bacteria Listeria monocytogenes.

¿Qué sabores de helados están contaminados?

De acuerdo con la información brindada por la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA) se reveló la lista de los principales afectados, por lo que se recomienda no comprar o hacer una denuncia sanitaria si se conoce algún establecimiento en donde siga su comercialización.

Entre los sabores reprobados para su ingesta se encuentran el de vainilla-chocolate, razzle n´dazzle peanut butter (o mantequilla de maní), caramel vainilla, parve vainilla chocolate, strawberry mango sorbet (sorbete de fresa-mango) y lite natural peanut butter (mantequilla de maní natural y ligera).

¿Cuáles son los síntomas de la bacteria?

Las consecuencias por consumir este lote de helados contaminados podrían aparecer en el organismo a pocas horas o incluso de 2 a 3 días después de estar bajo la exposición de la bacteria. En los casos más graves se afirma que puede tardar entre 3 días y 3 meses.

Es importante que te mantengas atento a tu estado de salud si consumiste esta marca y reportar cualquier anormalidad a tu especialista médico.

Entre los principales síntomas que se pueden experimentar con la Listeria monocytogenes se encuentra padecer un cuadro de fiebre, además de dolores musculares y estomacales como náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio e incluso convulsiones.