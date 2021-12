Cuidan a peregrinos que adelantan visita a la Basílica de Guadalupe

Ciudad de México.- Ante la invitación de la rectoría de la Basílica de Guadalupe para que los peregrinos adelanten su visita, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantiene un operativo de seguridad y resguardo sobre la Calzada de Guadalupe.

Ello, con el objetivo de evitar aglomeraciones el próximo domingo 12 de diciembre debido a que este año se realizará un operativo especial tras un año de cierre total por la pandemia.

El operativo en el que participan más de 5 mil funcionarios y de la alcaldía se divide en tres etapas: la primera, del 19 de noviembre al 4 de diciembre; la segunda, del 5 al 9 de diciembre y la tercera, del 10 al 12 de diciembre.

En la Basílica de Guadalupe se realizan trabajos de dirección operativa, limpieza, desinfección masiva y manual, así como de seguridad. Este operativo también contará con personal especializado en el manejo de flujos y personal de protección civil. Se contará con el apoyo de 800 voluntarios.

En el puente papal se colocó una carpa con trafitambos para facilitar el ingreso y la salida peatonal de los peregrinos.

La circulación vehícular se encuentra cerrada en Calzada de Guadalupe, al cruce con la calle de Garrido, en dirección a Fray Juan de Zumarraga.

La alcaldía Gustavo A. Madero pide a los peregrinos que asisten a la Basílica de Guadalupe portar cubrebocas y evitar acudir si no cuentan con el esquema de vacunación completo. Además los exhortaron a no acudir con menores de edad que no han sido inmunizados contra covid-19.

Cabe recordar que el 12 de diciembre no se celebrarán misas, los peregrinos no podrán permanecer en el atrio ni se permitirá la pernocta. Los estacionamientos para bicicleta no estarán habilitados y la Casa del Peregrino no prestará servicio.

¿En qué calles e inmediaciones de la Basílica se permitirá el tránsito local?

A partir del viernes 10 de diciembre se instalará un operativo de vialidad y quedará restringido el acceso a vehículos pesados. Únicamente se permitirá el acceso al tránsito local desde:

Poniente: Avenida Montevideo, 2. Sur Euzkaro y Talismán.

Oriente: Avenida Centenario

Norte: Avenida General Martín Carrera y Cantera.