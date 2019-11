Culpa Morena a campesinos por retraso en PEF

Cd. de México.- La bancada de Morena culpó a las organizaciones que tienen tomada la Cámara de Diputados de que no se haya aprobado el Presupuesto de Egresos en el tiempo establecido en la Constitución, a más tardar el 15 de noviembre.



Sin definir aún cómo se atenderán sus demandas, afirmó que sí se aprobará el proyecto presupuestal antes de que inicie el próximo año.



"Tenemos la seguridad de que habrá presupuesto federal para el año 2020 y que tanto el Gobierno nacional como los gobiernos estatales y municipales tendrán los recursos necesarios para el nuevo ejercicio de gasto, con las prioridades señaladas por el Presidente de la República y con los incrementos por encima de la inflación que tendrán los gobiernos locales", aseguró.



"Esto a pesar de la situación actual en que se ha tenido que posponer la discusión y aprobación del proyecto de egresos 2020, por el cerco en que se encuentra la Cámara de Diputados".



A la fecha, diversas organizaciones campesinas y el Movimiento Antorchista tienen tomada la Cámara en demanda de más recursos para el campo y obras públicas, sin que hayan tenido aún una respuesta.



El grupo coordinado por Mario Delgado afirmó que habrá presupuesto porque hay trabajo conjunto entre la mayoría y la Mesa Directiva de la Cámara, pues tienen "la mejor disposición" para reinstalar la sesión que está trunca desde el 6 de noviembre, sobre la cual se planea trabajar y votar el Presupuesto del 2020.



La bancada morenista también aseguró que habrá presupuesto porque la mayoría de legisladores de esa fracción y de los grupos del PT, PES y PVEM apoyará "completamente" la estrategia económica del Presidente.



Ello luego que el miércoles por la noche acordaron no presentar reservas al dictamen que presente la Comisión de Presupuesto, con los ajustes hechos por Hacienda.



Con eso se trató de atajar la presentación de reservas por parte de diputados de la mayoría, inconformes por los recortes al presupuesto.



Morena indicó que no debe haber incertidumbre por el hecho de que se violó el plazo constitucional del 15 de noviembre para aprobar el presupuesto del siguiente año, lo que ocurrió por primera vez en 15 años.



"No debe haber ninguna incertidumbre para los actores económicos nacionales ni para los mercados internacionales", expuso.



"Toda vez que aún no inicia el ejercicio fiscal del año 2020, y cuando inicie seguramente el Presupuesto de Egresos del 2020 estará aprobado con mucha anticipación, tal y como lo plantea el grupo mayoritario de la Cámara de Diputados en coordinación con su Mesa Directiva".



Recordó que con la reforma constitucional de 2004, por la que se modificó la fracción IV del artículo 74, precisamente se hizo para evitar una situación de incertidumbre.



Antes, la discusión del presupuesto se iba hasta el 31 de diciembre de cada año, con el riesgo de que el primero de enero amaneciera el País sin el decreto de egresos aprobado, señaló la fracción morenista.



Citó que en la aprobación del presupuesto de 2002 se dio el caso de la aplicación del "reloj legislativo", por lo que se tuvo que parar un minuto antes de las 00:00 del primero de enero, para continuar sesionando y dar tiempo a la aprobación respectiva.



La fracción de Morena expuso que con la reforma constitucional del 2004 no existe ese riesgo.



Además, citó el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha establecido el criterio de que "la circunstancia de que la sesión de aprobación en la Cámara de Diputados hubiera continuado después del 15 de noviembre, no es contraria a la finalidad de establecer las previsiones de gastos obligatorias para los entes públicos a los que se destina respecto del ejercicio fiscal siguiente al en que se aprueba".



También descartó un escenario de no aprobación de un nuevo presupuesto para el siguiente año.