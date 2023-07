Culpa sobrina de AMLO a Cabeza de Vaca de lo que le ocurra

Cortesía / Úrsula Patricia Salazar Mojica, Diputada local de Morena en Tamaulipas

Tampico, México.- Tras la escalada de la disputa por el control del Congreso de Tamaulipas y denunciar que se siente perseguida política, la sobrina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la diputada local de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica, responsabilizó al ex Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, de lo que le ocurra a su persona, familia y correligionarios de su bancada.

"Hago responsable al ex Gobernador (García) Cabeza de Vaca, por lo que me pueda suceder a mi persona, a mi familia y a todo el grupo parlamentario de Morena y a todos nuestros asesores, porque no nos vamos a quedar callados", aseveró.

Salazar en conferencia ofrecida hoy en Tampico, de donde es originaria, denunció que en su otro domicilio en Ciudad Victoria, ha sido perseguida por vehículos desconocidos que al llegar a su casa se retiran.

"No tengo miedo, no voy a claudicar por el miedo, pero, si es bueno decirles fuerte y claro que lo que me pueda suceder ya sabemos quien es el responsable", subrayó.

Además, acusó al ex Gobernador, quien se registró al proceso interno del Frente Amplio por México, de ser un prófugo de la justicia que se refugia en Dallas y otras localidades de Estados Unidos.

El pasado miércoles la morenista acudió a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos Contra Niñas, Niños y Adolescentes y de Delitos Contra Mujeres por Razones de Género, a denunciar a diputados locales del PAN por ejercer violencia política de género en su contra.

Tras presentar la denuncia, reveló que dicha Fiscalía por medio de oficio indicó que en caso de ver comprometida su integridad física podrá llamar a la Guardia Estatal, quien a partir de ayer comenzó a realizar patrullajes tanto en su domicilio de Ciudad Victoria, como en el resto de las viviendas donde viven diputados locales de Morena.

"Efectivamente sí hay una persecución política, pero esta persecución política no va a hacer que nosotros claudiquemos en la encomienda y el encargo que nos ha demandado el pueblo de Tamaulipas", reiteró.

Denunciarán en FGR a diputado federal del PAN

Úrsula Patricia Salazar Mojica reveló que el vocero del Congreso de Tamaulipas, José Inés Figueroa, presentará una denuncia por el posible delito de delincuencia organizada en contra del diputado federal de Acción Nacional, Vicente Verástegui Ostos, quien el pasado lunes lo sacó a empujones del inmueble.

La demanda, dijo, también se presentó ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

"Y en el caso de José Inés (Figueroa) también se va a ir a nivel federal, porque el hecho que realizó el diputado federal Verástegui Ostos Vicente, es un hecho reprobable", señaló.

La diputada local del Morena, Leticia Sánchez Guillermo, presentó una denuncia en contra del titular de Comunicación Social del Congreso de Tamaulipas, José Inés Figueroa Vitela

La queja de la panista fue interpuesta ante el agente de Investigación del Ministerio Público de la Unidad General de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, por hechos que pueden constituir los delitos de acuerdo a los tipos penales del Código Penal del Estado.