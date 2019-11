Cuñada de Javier Duarte busca recuperar departamento asegurado

Ciudad de México.- Una juez federal rechazó conceder una suspensión definitiva a Mónica Ghihan Macías Tubilla, cuñada del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien busca que se le devuelva un inmueble asegurado.

En abril de este año, un juez federal ordenó aprehender a Mónica Macías por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal por más de 3 millones y medio de pesos.

Ghihan es hermana de Karime Macías, esposa de Duarte que hoy enfrenta un proceso de extradición en el Reino Unido, por la existencia de una orden de aprehensión por un presunto fraude de 112 millones de pesos en agravio del gobierno veracruzano.

Se presume que Ghihan también se encuentra en Londres, motivo por el cual desde hace meses la Fiscalía General de la República solicitó el apoyo de Interpol para que girara una “ficha roja”.

Ahora, Mónica Ghihan promovió un amparo contra la respuesta que le dio una agente del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República, contestación que calificó de “incongruente”, tras a un escrito que presentó donde demandó la devolución de un departamento de su propiedad en Veracruz, el cual fue asegurado el 25 de noviembre de 2016, después de que Duarte y su familia huyeron del país con destino a Guatemala.

La demanda de garantías fue presentada ante la juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Sandra Leticia Robledo Magaña, pero la juzgadora determinó en un principio que por “competencia de territorio”, le correspondía a un juez de la mencionada entidad estudiar el asunto; empero, el juez Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz indicó que tampoco le compete a él.

Ante esta situación, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió un conflicto competencial y señaló que la demanda de garantías corresponde analizarla a Leticia Robledo. La juez admitió a trámite el amparo y rechazó conceder la suspensión definitiva para levantar el aseguramiento.

En su demanda, Mónica Ghihan mencionó que el 29 de agosto del presente año, interpuso un escrito a la autoridad responsable mediante el cual solicitó la devolución del departamento, asegurado dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-VER/001653/2016.

Mónica Macías Tubilla, cuñada de Javier Duarte, tiene una orden de aprehensión. | Foto: Especial

La quejosa argumentó que la agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Quinta Investigadora, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, Martha Esthela Ramos Castillo, respondió de forma “incongruente” a su petición.

Al respecto, los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado explicaron que el asunto compete a la juez de la Ciudad de México, porque en estos momentos el acto reclamado no requiere de una ejecución material, es decir, de la devolución del departamento.

“La quejosa reclama, en esencia, la respuesta realizada por la autoridad responsable en atención al escrito presentado por el impetrante de amparo. La cual no establece si el inmueble le será o no devuelto. Por el contrario, refiere el peticionario de derechos humanos, la contestación es incongruente con lo pedido.

“Y su pretensión al accionar la vía constitucional es que la autoridad se pronuncie sobre la procedencia o no de su solicitud (acto reclamado). Esto es, con la promoción del amparo no trata que la Fiscalía conteste en sentido favorable lo pedido en su ocurso, sino que aborde los puntos que le fueron planteados. De ahí que, se reitera, en este momento no tiene ejecución material alguna”, detalló el Tribunal Colegiado.