Da AMLO negativo a prueba de Covid-19

Reforma

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que dio negativo a la prueba de Covid-19, la cual se realizó previo a viajar a Washington.

El mandatario federal afirmó que no tiene ningún síntoma pero que se realizó la prueba porque iba a viajar.

"También ya aprovecho para comentarles que me hice la prueba del Covid, para que el REFORMA pueda decir que ahora sí ya estoy alineado completamente, no me la he hecho pero como tengo que ir eso dice REFORMA y Proceso que ya me alineé, entonces sí, no tenía yo ningún síntoma, pero hago caso a doctores, siempre han dicho que si no hay calentura, tos seca, si no hay malestar de cuerpo más allá del normal, si no hay dificultades al respirar no hay síntomas, que no se necesita la prueba", indicó.

"Ahora me la hice porque voy a viajar y tengo que actuar con responsabilidad, que estar muy seguro de que no tengo afortunadamente este virus, ya me hice la prueba, llevo mi certificado, también humildemente no se me quita nada si allá por el protocolo de salud tengo que volver a hacerme la prueba lo voy a hacer".

-¿Dio negativo al Covid?, se le preguntó.

"Sí, sí, y llevo de todas maneras mi certificado", respondió.