Da Ebrard a Congreso pacto firmado con EU

Ciudad de México.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, entregó al Congreso el documento que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró parcialmente el pasado martes a medios de comunicación en el que están acuerdos en materia migratoria.

El documento, firmado por Alejandro Celorio Alcántara, consejero jurídico adjunto de la SRE, y abogados del país vecino, fija un plazo de 45 días para reducir la migración.

"Aquí está, lo vengo a entregar", dijo luego de explicar que se consultó con Estados Unidos si se podía dar a conocer.

"No existen más que esos acuerdos".

El Canciller expuso que, ante el amago de aranceles, se preguntaron si era conveniente iniciar una guerra comercial.

"¿Nos conviene? Obvio que no, no nos conviene", explicó.

"¿Qué se puso sobre la mesa? El incremento del flujo migratorio".

Recordó que se envió al Senado un informe pormenorizado de los encuentros en Washington y lo hará también con la Cámara de Diputados.

"Esa negociación que se reporta en el informe que entregamos al Senado reproduce todos y cada uno de los compromisos y plazos como resultado de esta negociación en curso", dijo.

"Puedo afirmar con toda certidumbre que no existe ningún compromiso que no esté asentado en el informe que envié al Senado".

En el transcurso de la semana, legisladores mexicanos de Oposición como Damián Zepeda cuestionaron al Canciller por enviar un informe de actividades al Senado, omitiendo el documento firmado por el consejero jurídico adjunto de la SRE.

En referencia a la Declaración Conjunta del Gobierno de Estados Unidos y México el 7 de junio de 2019, las partes acuerdan las siguientes medidas para atender la actual situación en la frontera sur de Estados Unidos.

"Los Estados Unidos y México iniciarán inmediatamente las discusiones para establecer términos definitivos para un acuerdo bilateral que atienda de manera conjunta y reparta las responsabilidades para procesar solicitudes de asilo de migrantes", se lee.

Como mínimo, dicho acuerdo incluirá, consistentemente con las leyes nacionales de cada una de las partes, un compromiso bajo el cual cada parte aceptará el regreso y el procesamiento de solicitudes de asilo, de nacionales de un tercer país que han cruzado el territorio de dicha parte para llegar a los puertos de entrada o entre los puertos de entrada de cada nación, añadió.

"Las partes tienen la intención adicional de que dicho acuerdo sea parte de un acercamiento regional para compartir responsabilidades con relación al procesamiento de solicitudes de asilo de migrantes", apunta.

Mexico también se compromete a inmediatamente examinar las leyes y regulaciones internas para identificar cualquier cambio que sea necesario para implementar dicho acuerdo.

"Si el Gobierno de Estados Unidos determina a su discreción y tras consultar con México que después de 45 días... no han sido suficientes para reducir el flujo de migrantes al sur de Estados Unidos, el Gobierno de México tomará todas las medidas necesarias bajo la ley local para buscar que el acuerdo se implemente en espera de que el acuerdo se implemente en 45 días", se indica.