Da Inegi contrato a ganona de apagón analógico

Ciudad de México.- La empresa Diamond Electronics ganó hoy el contrato del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para proveer casi 186 mil dispositivos móviles tipo tableta que serán utilizados por los encuestadores del Censo de Población y Vivienda de 2020.



En el sexenio pasado, Diamond fue la gran ganadora de las licitaciones del Gobierno federal para proveer televisores digitales durante el llamado apagón analógico, obteniendo contratos por más de 900 millones de dólares que provocaron denuncias sobre supuesta corrupción, rechazadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).



En septiembre de 2016, The Wall Street Journal reveló que funcionarios del Gobierno federal recibieron sobornos por el programa de reparto de televisiones para la transición digital.



Según la publicación, Diamond Electronics SA, en sociedad con Comercializadora Milenio SA, abasteció el 63 por ciento de todas las televisiones, casi 6.5 millones, por 900 millones de dólares, y fue la única compañía que recibió contratos en todas las rondas de compra organizadas por la SCT.



Una fuente con conocimiento de los contratos afirmó que la razón por la que fueron descartadas otras empresas internacionales es porque no quisieron pagar sobornos.



En el caso del Inegi, la compañía presentó, por mucho, la oferta económica más baja, pues sólo pidió 278 millones de pesos más IVA, 30 por ciento menor que su competidora más cercana, que cotizó 397 millones más IVA.



Diamond, que opera maquiladoras en Tijuana, ofertó por medio de su filial Comercializadora Milenio tabletas marca Mitsui, modelo MC32020, mientras que todas las demás empresas, entre ellas gigantes como Coppel, Telcel y Lanix, propusieron modelos más caros de marcas como Samsung, LG, Huawei, Lenovo y Xiaomi.



La compañía representa en México a las marcas Polaroid y Mitsui. La tableta que venderá al Inegi sólo cuesta mil 497 pesos por unidad.



El Inegi requirió tabletas con sistema operativo Android, lo que dejó fuera a Apple, y de las 23 ofertas que recibió, sólo aplico pruebas técnicas a las cinco cotizaciones económicas más bajas.



El órgano autónomo ha intensificado sus compras con miras al Censo de 2020. El 25 de junio, emitió el fallo de la licitación para adquirir 768 vehículos Sedan y 532 camionetas pick up 4x2 por 276 millones de pesos, IVA incluido.



El 10 de junio, en tanto, fue resuelta la licitación para comprar 220 mil chalecos, mochilas, sombreros e impermeables para los encuestadores, por los que se pagarán 77.1 millones de pesos, IVA incluido.