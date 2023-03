Da Morena largas para acuerdo en INE

Los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados no alcanzaron acuerdo para el nombramiento de cuatro consejeros del INE, tras una breve reunión en la que la bancada de Morena no aceptó posturas de la Oposición de hacer a un lado a los candidatos señalados como cercanos al Gobierno y optar por perfiles imparciales.

Poco después de las 21:00 horas, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, declaró que el consenso fue seguir las pláticas, por la falta de acuerdo, y que se darán tiempo para seguir negociando el día de mañana.

Sonriente, aseguró que seguirán impulsando el diálogo y que no hubo propuestas para los cuatro nombramientos.

El lunes pasado, Mier reiteró que no habría negociación con la Oposición, como ha instruido el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y que irán directo a la insaculación el día viernes.

Con esa clara postura de Mier y partidos aliados, se dio la reunión de la Jucopo, sin una postura de acercamiento con la Oposición, que busque una votación mayoritaria para elegir consejeros electorales en la sesión convocada para el jueves.

Cuestionado sobre los avances, Mier bromeó por la falta de acuerdos y se retiró de la Cámara: "No, aún no. Ese es el tema, que no hubo ningún nombre Estamos como en el cónclave de la sucesión papal: hay humo negro".

Ignacio Mier indicó que en ese "impulso al diálogo", la Jucopo volverá a reunirse entre las 17:00 y las 22:00 horas del jueves.

A fin de cubrir las formas legales, la Jucopo emitió un acuerdo para informar a la Mesa Directiva que no había aún consenso para presentar una propuesta al pleno, que pueda ser votada y aprobada con las dos terceras partes.

"La Junta de Coordinación Política comunica que al momento no hay consenso para hacer propuesta de designación nominal para la elección de las consejeras y consejeros electorales que integrarán el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para el periodo del 4 de abril de 2023 al 3 de abril de 2032.

"El día 30 de marzo del presente año, la Junta de Coordinación Política será citada a reunión de trabajo para continuar con el diálogo exhaustivo y con el impulso a la construcción de acuerdos", cita el comunicado acordado.

Diversas fuentes legislativas reconocieron que en la reunión de una hora en la Jucopo no hubo voluntad para llegar a acuerdo en los nombramientos.

La negociación está centrada en cómo llevar el método de insaculación, reconocieron, porque será algo inédito en la vida parlamentaria.

Con la idea de que llegarán a la tómbola, se discute cómo será el procedimiento, pues no está regulado.

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, manifestó que en la reunión se habló de encontrar un método para seguir dialogando.

"Por lo pronto no hay acuerdo y eso no quiere decir que no pueda haber acuerdo de aquí a mañana, nadie lo puede asegurar en un sentido u otro", comentó.

Adelantó el escenario más probable, que al filo de la media noche del jueves se comunique nuevamente que no hubo acuerdo y que procederá la insaculación el viernes.

Frente a la falta de acuerdo, se prevé que no haya propuesta al pleno y que ni siquiera haya una votación.

"En ese caso, habrá que acordar las reglas transparentes, claras y que permitan a la asamblea constatar que se hace un procedimiento conforme a la Constitución y que se insacule".

La Oposición trató de convencer a Mier de apostar al acuerdo y no a la insaculación.

Movimiento Ciudadano y los partidos de Va por México plantearon que podrían transitar con cualquiera de los 14 perfiles que no fueron cuestionados en el proceso de selección, lo cual fue rechazado por el morenista.

Los coordinadores de PAN, PRI y PRD aseguraron que seguirán impulsando una propuesta con candidatos que no estén ligados a Morena.

"No hemos alcanzado un acuerdo en Jucopo con relación a la designación de las y los nuevos consejeros del INE. Desde el PRD y Va por México hemos insistido en perfiles imparciales.

"Mañana nos reuniremos nuevamente y unidos seguiremos defendiendo la democracia", escribió en redes sociales el perredista Luis Espinosa Cházaro, en una fotografía con el panista Jorge Romero y el priista Rubén Moreira, para dejar claro que siguen en el proceso.