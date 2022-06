Da Sheinbaum positivo a Covid-19

Ciudad de México.- Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de CDMX, informó que dio positivo a Covid-19 por segunda ocasión.

Esta noche la Mandataria local informó a través de Twitter que contrajo el virus.

"Les informo que salí positivo a COVID. Me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse", escribió.

Pese a las recomendaciones de autoridades de Salud de mantener las medidas de prevención de contagios básicas, como el uso de cubrebocas y evitar aglomeraciones, la Jefa de Gobierno ha dejado de usar la mascarilla.

En medio del repunte de contagios además ha asistido a diversos mítines políticos, eventos con simpatizantes y actos protocolarios masivos donde ha convivido de cerca con ciudadanos, gobernantes y políticos, en todos sin usar cubrebocas.

Esta mañana no acudió a su conferencia de prensa.

Según había afirmado su oficina, se debió a que se encontraba en reuniones privadas.