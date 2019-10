Dan 48 hrs para definir en caso Robles

Ciudad de México.- Un Tribunal federal dio 48 horas al Juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna para determinar de nueva cuenta si Rosario Robles debe continuar en prisión o llevar en libertad su proceso por ejercicio indebido del servicio público.

Ricardo Paredes Calderón, Magistrado del Quinto Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México, resolvió esta mañana que debe reponerse en una audiencia el procedimiento mediante el cual se determinó la medida cautelar a la ex funcionaria, pues no analizó que fuera idónea, proporcional y menos lesiva la prisión preventiva justificada impuesta.

La defensa de Robles ha argumentado que es ilegal la prisión preventiva justificada dictada a la procesada porque fue emitida en dos ocasiones.

La primera, en la audiencia inicial del 8 de agosto, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que no la pediría y el Juez Delgadillo afirmó que eso era insólito; y la segunda, en la audiencia de vinculación a proceso del 13 de agosto, cuando el juez de control decretó enviarla al Penal de Santa Martha Acatitla.

La ex Secretaria está recluida en Santa Martha desde agosto pasado, sujeta a prisión preventiva por el presunto desvío de 5 mil 73 millones de pesos en el caso de la Estafa Maestra.