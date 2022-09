Dan a ex senador Lavalle libertad con brazalete

Reforma

Ciudad de México.- Un juez federal concedió a Jorge Luis Lavalle la libertad provisional con brazalete electrónico en el proceso que le iniciaron por supuestamente recibir presuntos sobornos de Emilio Lozoya para la aprobación de la reforma energética en 2013.

Marco Antonio Fuerte Tapia, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, concedió al panista el cambio de medida cautelar luego de permanecer preso en dicho centro penitenciario desde el 13 de abril de 2021.

Además del dispositivo electrónico, el juez también le impuso otras condiciones como la prohibición de salir del País y la presentación periódica mensual a la unidad de medidas cautelares.

Su defensa encabezada por Felipe Gómez Mont y José Luis Zapata aún no ha hecho comentarios al respecto.

Autoridades judiciales informaron que se espera que Lavalle abandone el Reclusorio Norte en las próximas horas, aunque esto dependerá de que sus abogados concreten la contratación de una empresa que pueda colocarle el geolocalizador.

En una audiencia llevada a cabo ayer por la tarde, el Juez Fuerte Tapia consideró los problemas de salud del ex legislador para estimar que habían cambiado las condiciones que en un principio justificaron la prisión preventiva.

Lavalle fue vinculado a proceso el 13 de abril del año pasado por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho durante una audiencia en la que el juez le impuso la prisión preventiva justificada.

La FGR le imputa haber recibido sobornos por 97 millones 190 mil pesos y lavar 52 millones 390 mil pesos, dinero que el ex director de Pemex afirma haberle enviado para que senadores de Oposición aprobaran la reforma energética en diciembre de 2013.

Su caso tiene como punto de partida la denuncia que presentó Lozoya el 11 de agosto de 2020, en la que detalla los supuestos sobornos que repartió a políticos y funcionarios por la reforma energética y el contrato de la planta de Etileno XXI a Braskem, una filial de Odebrecht.

Lavalle era el único de los denunciados por Lozoya que se encontraba privado de la libertad. Este caso también fue judicializado contra otros políticos y ex funcionarios como Carlos Treviño, ex director de Pemex, contra quien se libró una orden de aprehensión y también contra Ricardo Anaya -ex candidato presidencial- a quien se citó a una audiencia de imputación a la que nunca asistió.

Lozoya, por su parte, continúa preso en el Reclusorio Norte por los procesos que le iniciaron por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.