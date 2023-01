Dan a militar subsecretaría; 'Mejía no dijo ni adiós'

Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Luis Rodríguez Bucio, quien se desempeñaba como Comandante de la Guardia Nacional, será el relevo de Ricardo Mejía Berdeja en la Subsecretaría de Seguridad Pública.

"Hizo muy buen trabajo como comandante de la Guardia Nacional y ahora va ser subsecretario de Seguridad Pública y le tenemos, al General Bucio, toda la confianza", dijo el Presidente en su conferencia matutina.

Mientras que la Comandancia de la Guardia Nacional quedará a cargo de David Córdova Campos, General de División Diplomado de Estado Mayor Retirado.

Desde Palacio Nacional, el Presidente llamó a ambos militares para que pasaran al frente y se les tomará la foto para consignar el cambio, junto con el General Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional (Sedena).

El General Rodríguez Bucio fue designado Comandante de la Guardia Nacional en 2019, cuando se creó la dependencia que sustituyó a la Policía Federal.

Según registros del Gobierno federal, Córdova Campos fungió como Director Técnico de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Hasta marzo de 2020, antes de pasar al retiro, era Oficial Mayor de la Sedena.

"Ricardo Mejía no me dio ni el adiós"

La Subsecretaría de Seguridad Pública federal quedó vacante desde el pasado 12 de enero, cuando Ricardo Mejía Berdeja envió su renuncia al Presidente quien dijo, no dio ni el adiós.

"Se fue Ricardo Mejía, ahora sí que no me dio ni el adiós, nada mas me mandó un papel", acusó el jefe del Ejecutivo en su mañanera.

El Mandatario había sugerido al subsecretario que se mantuviera en el puesto y desistiera de sus aspiraciones por la Gubernatura de Coahuila, luego de no ser favorecido en la encuesta interna de Morena frente al senador Armando Guadiana.

Cuestionado sobre quien ocuparía el cargo de la Subsecretaría de Seguridad, el Presidente llamó al General Rodríguez Bucio y reiteró que el método de encuesta de su partido debía ser respetado.

"Quiero también aclarar que yo no me meto en cuestiones partidistas, pero en lo que corresponde al partido del cual tengo licencia, hay un procedimiento que yo apoyo porque fui el creador cuando fui dirigente de ese partido, que se eligiera a los candidatos mediante encuestas", expuso.

"Que fuese el pueblo quien eligiera y quien triunfara fuera el candidato y se respetara la decisión. Es el único partido que tiene ese método de elección".

Mejía Berdeja acusó irregularidades de Morena en el método de elección interna y estuvo en pláticas con el PVEM y el PT. También dijo que Guadiana está ligado a intereses priistas.

Finalmente, el Partido del Trabajo no fue en alianza con los morenistas y decidió abanderar al ex subsecretario para competir en las elecciones estatales de junio próximo, cuyo anuncio que se formalizó el viernes 13.