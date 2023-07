Dan adiós a Hipólito Mora

Familiares, vecinos y amigos despidieron a Hipólito Mora. Foto: AP

Michoacán, México (01 julio 2023).- El fundador de las autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora, fue sepultado en La Ruana.

Familiares y amigos lo despidieron entre aplausos y lágrimas.

Molesto, su hermano Guadalupe Mora advirtió que si lo llaman a tomar las armas para sacar a los criminales de La Ruana, va a participar en esa causa, en memoria de Hipólito.

"Estamos muy mal aquí con este Gobierno y es más, si el Gobierno estatal no hace su trabajo, pues el pueblo anda encabronado, si no hace su trabajo, de correr a Los Viagras y controlar el comercio, siento que el pueblo se va a levantar, y si me llaman, participo con mucho gusto", dijo a REFORMA Guadalupe Mora, quien también participó en las acciones de autodefensa contra Los Caballeros Templarios en 2013.

La sepultura fue después de una misa. El cuerpo del productor limonero ahora descansa en el panteón de su tierra natal.

Hipólito Mora fue pionero de las autodefensas, pues se levantó en armas el 24 de febrero de 2013 contra Los Caballeros Templarios, tres horas antes de que lo hiciera el médico José Manuel Mireles Valverde en Tepalcatepec.

En ese entonces, los autodefensas se dijeron hartos del cobro de piso o extorsiones por parte de esa organización liderada por Servando Gómez "La Tuta" y Nazario Moreno, "El Chayo".

Tras la merma de esa agrupación delictiva, las autodefensas se comenzaron a contaminar de Los Viagras, encabezada por los hermanos Sierra Santana.

Tras infiltrarse en las autodefensas, Los Viagras ganaron terreno y ahora también cobran piso y extorsionan a comerciantes y productores de la zona.

"A mi hermano ellos (Gobiernos estatal y federal) nunca le hicieron caso, mi hermano les ponía denuncias, les decía todo; cómo andaban aquí Los Viagras a la vista, fotos, les llevó fotos de las camionetas con sus armas, todo mundo los vio, y él (Hipólito) pedía que hicieran algo y nunca hicieron nada y ahora lo matan y ya, ya están contentos", criticó Guadalupe Mora.

"Desgraciadamente estos Viagras cabrones nos tienen con la pata encima y no podemos hacer nada. Todo está bien caro aquí a causa de ellos, porque están cobrando cuota en todo el pueblo, tienen acaparado la cerveza, el refresco, el pollo, la carne de res, todo lo tienen acaparado.

"Pregunta en Apatzingán a los de la Agencia La Corona a dónde entregan la cerveza en La Ruana, se lo entregan a ellos (Viagras). En una bodega que tienen ahí van los vinateros y todos los depósitos, ahí van a comprarle a ellos más caro y los vinateros le tienen que subir para ganar algo ¿y quién paga? Pues el pueblo", reclamó.

Desde ayer, el velorio de Hipólito Mora se realizó con poca gente, en su domicilio, ante el temor de otros ataques.

Hoy, elementos federales y estatales vieron de lejos el cortejo y el sepelio.