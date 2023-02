Dan amparo a Yasmín Esquivel vs. UNAM; otorga jueza suspensión

Yasmín Esquivel Mossa, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentó una demanda de amparo para impugnar la integración del comité de la UNAM que investiga el presunto plagio de su tesis de licenciatura.

Sandra de Jesús Zúñiga, jueza Quinta de Distrito en Materia Administrativa, concedió hoy a Esquivel una suspensión provisional, como parte del amparo que, según registros del Consejo de la Judicatura Federal, cuestiona los Lineamientos para la Integración, Conformación y Registro de los Comités de Ética de la UNAM, publicados el 29 de agosto de 2019.

La jueza no publicó detalles de la suspensión, pero un efecto probable sería que el Comité de Ética de la UNAM no dicte su resolución en el caso Esquivel, mientras el Poder Judicial aclara la Constitucionalidad de los lineamientos impugnados.

De Jesús resolverá el 22 de febrero si concede una suspensión definitiva, lo que congelaría la decisión del comité de ética por tiempo indefinido, durante todo el trámite del juicio de amparo, que puede tomar de seis meses a un año.

La sentencia final del amparo, eventualmente, podría corresponder a la propia Suprema Corte.

"La medida cautelar que ahora se otorga, no suspende cualquier otro acto diverso que no sea materia de la demanda de amparo, y estará vigente, hasta en tanto, se resuelva en definitiva la presente incidencia. Cabe destacar que no solo las autoridades responsables están obligadas a cumplir con este mandato judicial, sino también todas aquellas que en virtud de sus funciones tengan intervención, participación o injerencia en relación con el acto reclamado", dice el único párrafo que la jueza publicó.

El amparo fue promovido este lunes, en paralelo a la comparecencia de un enviado de Esquivel Mossa que presentó los argumentos y pruebas de defensa de la Ministra ante el comité de ética de la UNAM.

El escritor Guillermo Sheridan reveló en diciembre que la tesis que Esquivel defendió en 1987 es prácticamente idéntica a la que presentó en 1986 el alumno Edgar Ulises Báez Gutiérrez.

La Ministra sostiene que ella presentó el proyecto original de la tesis, mismo que la asesora Martha Rodríguez Ortiz -quien ya fue despedida por la UNAM- habría facilitado a Báez, quien ha declarado haber usado partes del texto de Esquivel.

El pasado 2 de enero, en un discurso previo a la elección de la nueva presidenta de la Corte, Esquivel había declarado tener confianza en la UNAM, pero eso fue previo al citatorio que le envió el Comité de Ética a finales de enero.

"En mi caso, como persona apegada al derecho, me presenté ante las autoridades competentes por las vías institucionales, la universitaria, mi alma mater, en la que confío y confiaré siempre", afirmó la Ministra.