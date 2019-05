Dan fondo a Pemex y le quitan carga fiscal

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo con tres instituciones bancarias para poner a disposición de Pemex un fondo de 8 mil millones de dólares a 5 años, a fin de refinanciar la deuda de la petrolera.

"Vamos a firmar acuerdos con tres instituciones bancarias, con el propósito de fortalecer las finanzas de Pemex, que es una empresa de la nación fundamental, estratégica.

"Vamos a suscribir un acuerdo que consiste en ampliar un fondo revolvente, que se pone a disposición de Pemex. Existía ya un acuerdo en este sentido, pero ahora, este fondo se amplía. Estaba firmado a tres años, se amplía a 5 años, se amplía también en cuanto a monto, se trata de un fondo disponible de alrededor de 8 mil millones de dólares", señaló el Mandatario en conferencia en Palacio Nacional.

El presidente señaló que este fondo no implica contratar deuda, pues Pemex ya lo tenía considerado, y que se usará solo si es necesario.

"Quiero aclarar que no se trata de contratar deuda, es lo que ya Pemex tenía considerado. Tenemos el compromiso y lo vamos a cumplir de que no va a aumentar la deuda pública en términos reales, en el tiempo que gobernemos el país", afirmó.

"Es un fondo que se va a utilizar si es necesario, de acuerdo a las circunstancias, como se dice coloquialmente: 'por si las moscas'. Pero esto demuestra la confianza que hay en México y en su Gobierno".

El titular del Ejecutivo federal afirmó que, a pesar de la desinformación y manipulación sobre el rumbo de la economía y Pemex, la deuda de la petrolera -que fue heredada- es manejable, porque es una de las empresas más productivas del mundo y de México.

En su intervención, el titular de Pemex, Octavio Romero, dijo que el acuerdo servirá para el financiamiento de deuda por 2 mil 500 millones de dólares, más la renovación de dos líneas de crédito revolventes por 5 mil millones de dólares.



Emite AMLO decreto para reducir carga fiscal

El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmará un decreto para reducir la carga fiscal de Pemex.

"A pesar de la corrupción, Pemex es una empresa que, antes de impuestos, tiene un flujo bastante razonable. El problema es que durante mucho tiempo ordeñamos a la vaquita, no aumentamos impuestos y terminamos dependiendo de manera notable de los ingresos petroleros", dijo desde Palacio Nacional.

"Las cargas petroleras de Pemex se fueron incrementando. Poco a poco se van a ir reduciendo los impuestos extras".