Dan formal prisión a 6 PFs por caso Apatzingán

Ciudad de México.- Un juez federal dictó auto de formal prisión a seis agentes de la Policía Federal (PF) por los hechos ocurridos el 6 de enero de 2015 en Apatzingán, Michoacán, en los que murieron por lo menos nueve personas.

El Juzgado Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en Michoacán, con sede en Uruapan, procesó a todos los acusados por el delito de homicidio y a cuatro de ellos también por homicidio en grado de tentativa.

Debido a que el homicidio es un delito que contempla la prisión preventiva oficiosa, los seis agentes permanecerán internados en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 12, ubicado en el Municipio de Ocampo, Guanajuato.

El miércoles de la semana pasada, la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Fiscalía General de la República (FGR) aprehendió en la Alcaldía Coyoacán a los agentes Israel "S" y Antonio "S"; en la Miguel Hidalgo a Heriberto "C" y Jorge "C, y en Azcapotzalco a Rodrigo "G" y Juan "G".

Las órdenes de aprehensión se ejecutaron en instalaciones de la PF, a las cuales fueron citados.

"Los referidos mandamientos fueron cumplimentados por elementos de la PFM, en coordinación con la propia Policía Federal, que en todo momento colaboró y facilitó al representante social federal las condiciones para que dichos elementos fueran aprehendidos en sus propias instalaciones", indicó la Fiscalía General de la República.

Los homicidios que les imputan ocurrieron durante un operativo de la Policía Federal para recuperar el Palacio Municipal, que "Los Viagras" habían tomado desde el 21 de diciembre de 2014.

En aquel momento, el Gobierno federal señaló un saldo de por lo menos nueve muertos, todos civiles, dos policías federales heridos y 44 detenidos, de los que 43 quedaron libres a los pocos días, cuando se les determinó su situación jurídica.

El entonces Comisionado federal para Michoacán, Alfredo Castillo, dijo que las muertes fueron consecuencia de una emboscada a la Policía Federal y no de una ejecución de civiles.

La versión que ofreció un día después de los acontecimientos fue que durante el desalojo del Palacio Municipal murió un civil atropellado y que, en un tiroteo posterior, ocurrido cuando la PF trasladaba varios vehículos asegurados a un corralón, hubo ocho muertes más.

Pero desde el primer momento surgieron testimonios de personas que acusaron a los agentes de haber ejecutado a las víctimas, las cuales estaban desarmadas.