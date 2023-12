Dan jaque mate a Reyes; perfilan a Soto en TEPJF

CDMX.- Tanto va el cántaro al agua hasta que revienta.

Las presiones de tres magistrados pudieron más que la resistencia de Reyes Rodríguez Mondragón a mantenerse en la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Rodríguez dio su brazo a torcer y comprometió su renuncia para los últimos días de diciembre. En su lugar, los magistrados rebeldes promueven a Mónica Soto, quien ha impulsado políticas electorales de igualdad de género.

El Magistrado Reyes Rodríguez fue electo en septiembre de 2021 y presidiría al Tribunal hasta octubre de 2024, después de calificar la próxima elección presidencial y del Congreso, entre otros procesos electorales locales.

Sin embargo, presiones de sus compañeros, quienes manifestaron pérdida de confianza en su conducción del organismo, lo obligaron a renunciar a la presidencia del Tribunal de manera anticipada. Los tres magistrados habían sostenido consultas externas, sobre todo con dirigentes de Morena, para promover un cambio en la dirigencia del Tribunal.

La única aliada de Reyes Rodríguez, la Magistrada Janine Otálora, se encontraba ayer en Venecia, Italia.

El pasado viernes, en una sesión pública, los magistrados Felipe Fuentes, Felipe de la Mata y Mónica Soto exigieron la dimisión del Magistrado Reyes Rodríguez, sin embargo, el aludido extendió la reanudación de esa sesión.

Al medio día de este lunes, los cuatro participaron en un encuentro con magistrados de salas regionales, y cuando salieron a la explanada del Tribunal Electoral cruzaron algunas palabras y se tomaron la fotografía del recuerdo, para después informar a los medios que se reunirían para buscar una salida a la crisis, aunque fuera a través de una reunión virtual.

Fuentes y De la Mata intentaron disimular la pugna, argumentando que había diferencias, pero añadiendo que la institución estaba fuerte y garantizaban certidumbre.

¿Se subsanarán los señalamientos que se han hecho mutuamente?, se les cuestionó.

"Por mi parte sí", respondió Rodríguez

De la Mata agregó que no eran ni enemigos ni adversarios, y que sólo tenían que ponerse de acuerdo en algo en lo que no coincidían.

Sin embargo, la Magistrada Soto no logró ocultar sus rencillas con Rodríguez e incluso le levantó la mano para pedirle que no la interrumpiera mientras respondía una pregunta a los reporteros.

Le recriminó que no aceptara reanudar la sesión pública para tratar su permanencia, y argumentó que no buscaban dirimir diferencias en medios para no dañar la imagen de la institución y de él.

Al cuestionarle si ella aspiraba a la presidencia del Tribunal lo negó.

"No tengo ningún interés, me interesa fortalecer al Tribunal Electoral, independientemente de quien presida".

Por la tarde, los magistrados sostuvieron diversos acercamientos y, al no llegar a acuerdos, De la Mata y Fuentes presionaron en sus redes sociales para reanudar la sesión a las 19:00 horas.

Incluso amagaron con bajar al salón de sesiones a esa hora y evidenciar que Rodríguez se resistía. No lo hicieron porque finalmente lograron su cometido.

Defiende su gestión

En una carta que difundió en su cuenta de X, Reyes Rodríguez afirmó que el cargo que aún ostenta requiere construir consensos y conciliar disensos, lo cual, dijo, "ya no es posible".

"Las tensiones son naturales, sin embargo, es mi obligación procurar el funcionamiento organizacional y superar cualquier obstáculo a la gobernabilidad institucional", escribió.

No obstante, defendió su gestión durante los dos años que estuvo al frente del organismo.

"Quiero ser claro y enfático: he sido Magistrado electoral por más de 10 años y siempre he actuado con honestidad, imparcialidad y estricto apego a la Ley. Ello se puede constatar en cada una de mis decisiones en la Comisión de Administración, así como en mis posiciones jurisdiccionales, votos y sentencias", afirmó.