Dan línea pro Claudia Sheinbaum a sindicato de Pemex

CDMX.- El sindicato petrolero, voto duro del priismo durante décadas, ahora va con Claudia Sheinbaum.

Luego de que el gallo de la cúpula del gremio, Adán Augusto López, ex Secretario de Gobernación, se desplumó, el dirigente petrolero Ricardo Aldana llamó a sus huestes a que apoyen a Sheinbaum, aunque acotó que eso no representa un apoyo incondicional al partido de Morena.

Aldana convocó esta semana a una Asamblea Extraordinaria del Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), en la sede que tiene el gremio en la Colonia Guerrero.

Además de los funcionarios de la organización, acudieron los 36 líderes seccionales, quienes narraron a REFORMA los términos de la reunión.

"Aldana no está contento con el desprecio de la 4T desde la dirección de Pemex (de Octavio Romero) durante casi todo el sexenio, porque se mermó el Contrato Colectivo de Trabajo, no se cumplieron las condiciones de seguridad en las plazas de trabajo, el tema de salud quedó a medias y los apoyos a transporte y al deporte también se rezagaron. En realidad, Aldana no fue escuchado en el sexenio y eso le molesta", dijo uno los asistentes a la asamblea.

Por eso, cuando el líder sindical llamó a votar por Sheinbaum, los dirigentes le lanzaron una rechifla.

"Pues por eso voten por ella, voten por Claudia Sheinbaum, pero no por Morena, no somos Morena", reiteró Aldana durante la encerrona con los líderes de las 36 secciones.

"Hay que decirle a la gente que sólo por ella (Sheinbaum) porque no somos Morena", insistió el dirigente, según las fuentes.

Incluso, se aclaró que varios líderes seccionales mantienen alianzas con la Oposición para las gubernaturas que se disputan este año, como en Veracruz, donde el gremio local apoya a Pepe Yunes, de la coalición Fuerza y Corazón.

Sin dar detalles, en la Asamblea se indicó que Aldana tuvo un acercamiento con Sheinbaum y que habría logrado amarrar algunos de los pendientes que previamente pactó con Adán Augusto López para garantizar y mejorar los recursos para jubilaciones y salarios.

El sindicato petrolero representa al menos medio millón de votos entre trabajadores activos, retirados y familiares, anticiparon las fuentes.

El gremio tiene una plantilla de 92 mil 288 petroleros, 20 mil 179 transitorios y unos 110 mil jubilados.

En la asamblea del martes pasado, los petroleros también abordaron la renovación de su dirigente nacional, proceso del cual Aldana ya se descartó.

También perfilaron la postura del sindicato con miras al 18 de marzo, día en que se celebra la Expropiación Petrolera, y en el que esperan ser convocados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya subió a Aldana a un estrado, en Veracruz, en el marco de la conmemoración del 117 aniversario de los Mártires de Río Blanco.

Cambia de parecer líder petrolero y tira línea a favor de Claudia

Días antes de anunciar a sus funcionarios y dirigentes seccionales el apoyo para la candidata morenista Claudia Sheinbaum, el líder petrolero Ricardo Aldana advirtió que no habría dedo que indicara por quién votar en la elección presidencial y, de paso, llamó a sus agremiados a no dividirse.

En un acto público celebrado en Salina Cruz, Oaxaca, en las instalaciones de la Sección 38 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que encabeza Carlos Cabello, Aldana sacó el tema a propósito de los comicios en esa organización, que también están agendados para este año.

Con esto, Aldana realizó un juego de dos bandas.

"Tenemos también elecciones federales y será en su momento valorar las propuestas y los compromisos que hagan con las trabajadoras y los trabajadores y, en consenso con toda la cúpula sindical, no habrá un solo dedo que diga con esta (candidata) nos vamos. Vamos a hacerlo en consenso, pero sobre todo, que nos respeten, que nos den lo que merecemos, por eso les haremos ver los derechos de las y los trabajadores", externó mientras movía su dedo índice de la mano derecha.

"Solamente así participaremos en esta lucha por la Presidencia y por los puestos de elección popular en estados y municipios", añadió el ex senador y diputado priista.

Dicho esto, el sucesor de Carlos Romero Deschamps, ambos envueltos en el escándalo del "Pemexgate", advirtió a sus socios no dividirse.

"No estamos en una etapa de pronta renovación de cuadros, de directivos de secciones y del Comité Ejecutivo General, no nos dejemos dividir, no permitamos división, la división nos trae problemas, nos causa daño, nos hace débiles, no quiero decir que no participemos, pero que participemos en unidad, porque al final del día todos convivimos diariamente, vamos a ir a las elecciones con unidad, pero con compromiso y con responsabilidad de saber a quién le vamos a entregar el voto", les dijo a los obreros.

"Porque lo que valen son los resultados, lo que vale es la responsabilidad que tengan los dirigentes, lo que vale es que practiquen la unidad y el compromiso con sus compañeras y compañeros", insistió.

"¿Vamos a ir en unidad en estas elecciones? Se los pregunto ¿Están de acuerdo?", planteó el líder sindicalista.

"Síii", gritaron los petroleros, en su mayoría con labores en la Refinería "Ing. Antonio Dovalí Jaime".

"Yo eso espero, eso espero, porque es lo más importante que tiene una organización sindical, lo más importante que tiene un organismo sindical es la unidad, es su única fuerza, porque con eso logramos lo que queramos".

Aldana presumió que en su gestión (2022-2024) el sindicato ha alcanzado logros importantes, entre ellos darles planta a 7 mil 800 trabajadores, un tema al que se había resistido Pemex y la reducción en el desabasto de medicinas a un 10 por ciento.

También ensalzó que en la pasada negociación del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) el sindicato dobló a Pemex con un aumento del 7.82 por ciento a salarios y prestaciones.

"No es suficiente pero es digno (...) creen que tenemos salarios de privilegio, no valoran el esfuerzo que hacen día con día las y los trabajadores de Pemex, el salario que ustedes se ganan, no es ni siquiera significativo para las finanzas de Pemex como muchos están pensando (...) no llegamos ni al 7 por ciento del total de los ingresos de Pemex", lanzó Aldana en la "Vela 25 de enero", organizado por el Frente Liberal Sindicalista de la Sección 38.

