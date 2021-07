Dan prórroga de un mes a empresas por outsourcing

Ciudad de México.- El Pleno de la Cámara de Diputados ratificó la propuesta de ampliar solo un mes el plazo para que las empresas que utilizaban el régimen de subcontratación laboral absorban a sus empleados y les otorguen las prestaciones laborales de ley.

También se amplía por ese tiempo el plazo para que las empresas que opten por servicios y obras especializados se regularicen y presenten nuevos registros ante el Gobierno.

El dictamen se aprobó con 373 votos a favor y 71 en contra (del PAN y PRI). Hubo dos abstenciones.

Las bancadas de PRD y MC votaron a favor, pero cuestionaron que solo se otorgue un mes adicional, porque, consideraron, volverá a ser insuficiente para cumplir con el papeleo.

El pleno conoce ahora las reservas presentadas por la Oposición, en un intento por ampliar los 30 días que promovió Morena.

En el debate, el PAN se manifestó en contra del dictamen, por la negativa a ampliar por más tiempo la prórroga.

La diputada Silva Garza cuestionó que Morena proponga solo un mes para alcanzar la regularización, sabiendo que no se puede cumplir con ello.

Señaló que el PAN propone un periodo prudente y ejecutable por las empresas y las dependencias del Gobierno, de cinco meses más.

"Asumamos como lo que somos, representantes de todos, para poner los plazos que se puedan cumplir y no los que en la mente se puedan cumplir", dijo.

En tanto, Laura Rojas señaló que la realidad se impuso, porque el tiempo de 90 días para realizar la transición no alcanzó, algo reconocido por propio Gobierno como por Morena.

Sin embargo, dijo que el mes de la prórroga no será suficiente, porque las empresas tienen que ajustarse administrativamente, cumplir con los registros de seguridad social y en materia fiscal.

Dijo que su partido considera que sí era viable llevar el plazo hasta el primero de enero de 2022.

El diputado del PRI Oscar Jiménez señaló que lo que están pidiendo el sector privado y trabajadores de un mayor tiempo es razonable, pero hasta el primero de enero del año entrante.

"El dictamen que hoy estamos discutiendo solo considera ampliar el periodo un mes más, para realizar los ajustes necesarios, lapso que consideramos insuficiente para llevar a cabo el mar de trámites que están exigiendo las autoridades.

"Esto no es ni apertura ni voluntad política, sino desdén y despotismo. Negarse a ampliar la entrada en vigor de la reforma no solo perjudicará a las empresas que no hayan terminado de realizar sus trámites, sino que pondrá en peligro un número importante de empleos y desincentivará la planta productiva nacional", dijo el priista al pedir también un mayor plazo, no un mes.

El diputado del PRD Jesús de los Ángeles Pool Moo dijo que el tiempo de 90 días desde abril fue insuficiente, porque uno de los problemas es que el Gobierno no ha tenido la capacidad para atender a los empresarios que iniciaron los cambios legales para regularizarse.

Dijo que la Secretaría del Trabajo ha tenido problemas de coordinación e información con el IMSS, el SAT y el Infonavit.

Además, señaló, hay escasez de recursos humanos, tanto por medidas de austeridad como por la falta presencial de trabajadores, debido a la pandemia de Covid.

Anunció que el PRD apoyaría la reforma en lo general, pero que considera que la prórroga de un mes es insuficiente para el universo a atender.

La diputada Martha Angélica Zamudio, de Movimiento Ciudadano, dijo que también apoyaban la prórroga para concretar la regularización de las empresas, pero con la visión de que faltaba más tiempo, de al menos un mes más.

El petista José Montalvo advirtió que la prórroga será por única vez y en atención a las condiciones de la pandemia.

Resaltó que los empresarios cumplidos ya hicieron sus trámites y los que no lo han hecho, acusó, son aquellos que están dedicados al saqueo y al despojo de los trabajadores.

Consideró que con 120 días para regularizarse, tomando en cuenta el mes de gracia que se aprueba, es tiempo suficiente para completar la transición de las empresas.

"Ni un día más", exclamó.

Anita Sánchez Castro, de Morena, dijo que en el Gobierno vieron de forma positiva la solicitud de prórroga que han hecho diferentes gremios patronales, Colegio de Abogados y empresarios.

"Conscientes de que cualquier cambio genera una nueva forma de hacer las cosas y que lleva tiempo implementarlo, hoy discutimos la ampliación de un mes más para la entrada en vigor de las nuevas disposiciones, lo que evidencia que las solicitudes de los interesados han hecho eco y se tomen en consideración.

"Esto refrenda y deja en claro una vez más la disposición de este gobierno, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, así como del Poder Legislativo, por atender las solicitudes tanto de las y los trabajadores, como de los patrones", indicó.