Daña incendio 300 has. de reserva en Campeche

El incendio forestal que desde el domingo se mantiene activo al interior del Área Natural Protegida (ANP) Reserva de la Biósfera Los Petenes, en el Municipio de Kobén, Campeche, ya consumió 300 hectáreas de vegetación de tular y pastizales, informó la Comisión Nacional Forestal (Conafor).



Aunque medios locales han reportado que el incendio afectó 200 hectáreas de manglar del ANP, la Conafor aseguró que el fuego no ha alcanzado la zona de manglares.



De acuerdo con el reporte más reciente de la Conafor, el incendio en Los Petenes está controlado en un 50 por ciento y en esta misma proporción ha sido liquidado, no obstante, las condiciones climáticas de la tarde de ayer avivaron el fuego.



La dependencia detalló que el incendio forestal en el ANP se combate desde dos frentes: uno está 100 por ciento controlado desde la madrugada de este martes y en el otro se continúa trabajando en la línea de fuego.



"El lugar del incidente es vegetación de tular, sin alcanzar la zona manglar. Se informa que con la ayuda de un dron se está supervisando de manera constante el comportamiento y avance del fuego. La mañana de este martes, combatientes de la Conafor realizaron a temprana hora una verificación del terreno y durante el recorrido constataron que el incendio ubicado en la zona costera de la capital no se encuentra activo", reportó la Conafor en un comunicado.



Las tareas de combate al fuego están a cargo de brigadistas de la Conafor, personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Protección Civil Municipal, así como el cuerpo de bomberos de Protección Civil Estatal y la Cruz Roja.



Autoridades estatales y municipales se sumaron a las acciones asignando pipas de agua para evitar que las llamas lleguen a zonas urbanas.



La Reserva de la Biósfera de Los Petenes forma un corredor de humedales costeros de casi 300 mil hectáreas y constituye una ecorregión que involucra a la Reserva de la Biósfera Ría Celestún y al Área Natural Protegida Estatal El Palmar, en Yucatán.



La categoría de Reserva de la Biósfera que se otorgó a Los Petenes sólo se da a áreas biogeografías de uno o más ecosistemas no alterados significativamente, en los que habiten especies representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo a las consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.



Desde febrero de 2004 se declaró como sitio RAMSAR, reconociéndose su valor como un humedal de importancia internacional.