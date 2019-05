Dañan con cascajo áreas protegidas

Ciudad de México.- De 10 millones de toneladas de cascajo que se producen al año en el país, 40 por ciento termina en Áreas Naturales Protegidas (ANP), advirtieron organismos nacionales.

Según la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), cada día se generan en México alrededor de 27 mil toneladas de cascajo y sólo el 4 por ciento es reciclado.

En cambio, 4.3 millones de toneladas de ese material que podría utilizarse para hacer concreto para programas de banquetas, por ejemplo, son abandonadas ilegalmente en reservas ecológicas, según la Asociación Mexicana de Reciclaje de Residuos de la Construcción (Amrcd).

La Profepa ha clausurado por ejemplo, un tiradero de residuos de la construcción en Capulhuac, Estado de México, en humedales del ANP Ciénegas del Lerma.

Incluso en la Ciudad de México productores de flores de Xochimilco revelaron que frecuentemente encuentran desechos de ladrillo o tabique en sus áreas de cultivo.

"En un tiradero legal deben pagar 3 mil pesos para tirar el cascajo, aquí no", lamenta Antonio, uno de los chinamperos.

Lo que no saben esas personas, agrega, es que con esta práctica ilegal impactan negativamente el suelo de Xochimilco, considerado uno de los más fértiles del país y catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Tanto la CMIC como la AMRCD advirtieron que las autoridades federales y estatales tienen un muy pobre control sobre el manejo de esos residuos.

En la Ciudad de México, por ejemplo, la norma NADF-007-RNAT 2013 establece que se debe reciclar al menos el 90 de los desechos de obras de construcción y demolición, pero no existe un centro de reciclaje que los reciba.

"En el Estado de México, se puede comprar por 4 mil pesos un block de boletas de tiros autorizados en sitios irregulares", explicó Gerardo Gutiérrez, presidente de la Amrcd.

Para garantizar el cumplimiento del reciclaje de cascajo, la Amrcd planteó que se condicione el otorgamiento de la licencia de demolición a que el solicitante primero realice el pago en el centro donde concluirá su disposición final.