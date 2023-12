Dante es un 'candidato natural'.- Monreal

Saúl Ramírez / Agencia Reforma / En opinión del ex jefe de los senadores morenistas, la edad del dirigente (72 años) puede ser vista por algunos como "un inconveniente

Ciudad de México.- La sugestiva imagen del sombrero fedora que usa Dante Delgado lo deja ver como un "candidato natural" de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, afirmó el senador morenista Ricardo Monreal.

Delgado subió a su cuenta de X un mensaje de carácter subliminal con el que señaló que "sí hay opción frente a la vieja política y es Movimiento Ciudadano".

"Creo que es natural que Dante esté en la final de su partido, porque para mí es el político más articulado. Lo conozco desde hace 40 años y es el más estructurado. Es un hombre de estrategia y hay un sector de la población que lo ve muy bien", planteó Monreal.

En opinión del ex jefe de los senadores morenistas, la edad del dirigente (72 años) puede ser vista por algunos como "un inconveniente, pero hay estadistas y jefes de Estado que representan estabilidad y el ideal de un Estado con gente prudente, sensata, en quienes no asoma el arrebato o la incongruencia. Después de lo ocurrido con Samuel García, (gobernador de Nuevo León que desistió de buscar la candidatura presidencial), Dante es una alternativa. Yo no desvaloraría la fuerza de MC como tercera fuerza en la disputa por la Nación.

Para Monreal, Dante manda el mensaje de que "él quiere dinamizar su organización, no quiere que lo coma la inercia de los próximos 30 días. Y genera polémica y genera opinión.

--¿Se está apuntando?

--Es un aspirante fuerte ante lo que suceda, no sólo porque es fundador sino porque es el dirigente nacional; por ese simple hecho es un candidato natural pero es muy inteligente.

Dante tiene a un partido unificado, con poca disidencia interna.

Para la senadora Patricia Mercado, el mensaje en redes de Dante "es parte de la apuesta de Movimiento Ciudadano y sus liderazgos." Según explicó, hasta que Movimiento Ciudadano no decida --la fecha límite es el 20 de enero-- Dante "es una de las propuestas. Siempre ha dicho que puede ser una de las propuestas y me parece que tiene que ver con eso, con un símbolo muy importante que es su sombrero.

--¿Se está apuntando a la candidatura?

--No creo que ese sea el mensaje. El mensaje es que es parte de la propuesta, del símbolo de Movimiento Ciudadano. Es el dirigente más importante y su símbolo no solamente son sus alas, también es el sombrero, así como el símbolo del gobernador Samuel García son sus tenis. Es un tema de difusión de las ideas y de los liderazgos de MC y sus símbolos..