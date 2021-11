Dará Ancira primer anticipo de 50 mdd a Pemex

Reforma

Ciudad de México.- Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), se comprometió a pagar en cuestión de horas los primeros 50 millones de dólares del acuerdo reparatorio que suscribió con Pemex para quedar en libertad en abril pasado en el caso Agronitrogenados.

En una audiencia celebrada esta mañana en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, los apoderados legales de Pemex aceptaron la oferta de pago parcial o total del primer anticipo, cuya fecha límite de pago es el próximo 30 de noviembre.

Al mismo tiempo, la defensa del empresario manifestó que estaba en platicas con Pemex para negociar un mecanismo que le permita abrir en México el fideicomiso en el que tienen depositadas las garantías de este acuerdo, ya que la petrolera está inconforme por el hecho de que este instrumento fue constituido en Texas.

"Estamos listos para cumplir con nuestras obligaciones... La Comisión Nacional Bancaria y de Valores no nos dejó constituir el fideicomiso (en México) por mi situación legal. Traté de vender unas propiedades para abrir un fideicomiso y no se pudo. ¡Imagínese que me arriesgue a perder la empresa y se detone la acusación!", dijo Ancira, quien compareció por videoconferencia, aparentemente desde Estados Unidos, en compañía de sus abogados.

Mauricio Flores, abogado de Ancira, pidió desde un principio diferir la audiencia de este viernes, programada originalmente para impugnar un dictamen médico con el cual el empresario pretendía acreditar su indisposición para estar presente en audiencias pasadas, debido a que estuvo enfermo de Covid-19.