Dará decreto ventaja a cargueras extranjeras en el AICM

Ciudad de México.- El anteproyecto de decreto con el que se busca eliminar las operaciones de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) beneficiaría a las empresas norteamericanas.

Esto ocurriría porque aerolíneas nacionales como Estafeta, por ejemplo, al cambiar de aeropuerto no podrían operar sus vuelos a EU, ya que eso se consideraría una nueva ruta y la degradación aérea lo prohíbe, advirtieron especialistas.

"La degradación aérea no permite abrir rutas nuevas y la medida no podría ser posible para las empresas nacionales mientras no se regrese a Categoría 1. Esto beneficiaría a las empresas norteamericanas como ha pasado en el transporte de pasajeros", aseguró Rogelio Rodríguez, analista aéreo.

La Cámara Nacional Aerotransportes (Canaero), solicitó que el plazo para cambiarse sea de un año y no de tres meses como lo pretende el Gobierno.

Carlos Torres, experto en temas aéreos, que la medida no resolverá la saturación del AICM, pues solo se eliminarían 3 por ciento de los slots (30 o 32 operaciones al día).

En el AICM operan aerolíneas nacionales e internacionales dedicadas a ofrecer servicios de carga como:

- Estafeta

- Mas

- UPS

- Aerounión

- Cargolux

- Lufthansa Cargo

- Cathay Pacific

- Atlas Air

"En realidad no será una medida que en la práctica mejore sustancialmente la operación del AICM", coincidió Torres.

Recordó que en cuanto al volumen de carga total, es importante considerar que el AICM es el aeropuerto a nivel nacional que maneja el mayor volumen de carga.

"Del total que se traslada anualmente, el 75 por ciento corresponde a carga que va o viene del extranjero, y el resto es mercado nacional", explicó.