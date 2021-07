Dará giro a Hacienda nuevo secretario

Ciudad de México.- Crítico del bajo crecimiento económico y la falta de evolución del Estado de Derecho, la visión de Rogelio Ramírez de la O, nuevo secretario de Hacienda, contrastará con algunos de los puntos clave de la actual Administración, consideran analistas.

Entre las diferencias que señalan expertos que han trabajado con el nuevo funcionario destaca una perspectiva diferente en temas de inversión, órganos reguladores y Pemex, el gran problema de las finanzas públicas.

Ramírez de la O es un un crítico del bajo crecimiento que ha tenido el País por la poca inversión pública, lento desarrollo de órganos reguladores y falta de evolución del Estado de Derecho, afirmó Enrique Díaz-Infante, director de estudios del Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

En el artículo "Mexico Secular Low Economic Growth in the Age of Reforms", publicado por el CEEY en 2017, Ramírez de la O critica que las reformas estructurales que promovieron la privatización de sectores clave como el energético, bancario o de telecomunicaciones han fracasado porque los órganos reguladores no han castigado debidamente los monopolios.

"Su crítica a las privatizaciones por haber generado monopolios privados también es algo que comparte con el Presidente, aunque en los hechos, AMLO ha demostrado ser obsecuente con los monopolios a través de debilitar a los reguladores con ataque verbales, estrangulamiento presupuestal y nombramientos a modo en sus órganos de Gobierno", apuntó Díaz-Infante.

Asimismo, los ataques verbales al presidente al Banco de México (Banxico), a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o expropiaciones en el sector privado, van en contra de la mejora del Estado de Derecho que Ramírez de la O considera necesarios mejorar, opinó el experto.

Marco Oviedo, analista económico, estimó que Pemex será un punto de conflicto.

"Donde puede haber una diferencia es sobre los recursos fiscales para la estrategia de Pemex. El modelo de defender la soberanía petrolera, cuesta dinero y un Secretario de Hacienda que quiere gastar de la mejor manera los recursos querrá que unas cosas sí las haga el sector privado, donde quizá choque con el Presidente", dijo.

Asimismo, Ramírez de la O podría estar a favor de abandonar las metas de un superávit fiscal para favorecer la inversión pública, comentó Oviedo.

"Esta reducción amenaza el futuro crecimiento económico, ya que el Gobierno no parece apreciar que la inversión privada no puede reemplazar gran parte de la inversión pública, especialmente en infraestructura", escribía para el CEEY, en 2017, Ramírez de la O.

Finalmente, Juan Carlos Moreno Brid, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, aseguró que Ramírez de la O es un economista que siempre ha defendido el impulsar el crecimiento económico y reducir la desigualdad a través del gasto público, por lo que podría chocar con el actual Gobierno.

"La política de la 4T ha sido neoliberalista al enfocarse en tener un superávit primario, siendo la base de la estrategia macro del Gobierno. No hay banca de desarrollo, la inversión pública está por los suelos, no hay visión ambiental, no hay visión desarrollista. Ojalá la traiga adelante Ramírez de la O, siempre teniendo la sustentabilidad fiscal de largo plazo", dijo.