Dará hermano de 'Cuau' línea sobre terna de Fiscal

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Ulises Bravo Molina, hermano del Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, fue designado como delegado y presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, y ya en funciones, agendó una reunión con diputados locales de ese partido para apoyar la eventual terna que envíe el Mandatario estatal para suplir al Fiscal de la entidad.

"Seguramente en los próximos días tendremos una reunión con todo el Grupo Parlamentario de Morena, el Ejecutivo tendrá que hacer su chamba para ver los requisitos que se necesitan ser Fiscal del estado y llamaremos al Grupo Parlamentario como partido político es que sea una designación pensando siempre en el bien de los morelenses", dijo Bravo.

"No quisiéramos, no lo permitiríamos jamás repetir los errores del pasado, es claro que el ex Gobernador Graco Ramírez dejó a un fiscal carnal para que lo protegiera", consideró.

En este sentido adelantó que llamará a los diputados de Morena para buscar diálogo y acuerdos.

"El actuar de algunos diputados (locales) de Morena no ha sido propiamente un respaldo a las acciones de un Gobierno emanado de la 4T, así que aprovecho para llamar a los compañeros diputados para sentarnos para empezar con un actuar legítimo, a trabajar la misma línea que dictan nuestros principios, las actuaciones de estos compañeros no han sido muy apegadas a los principios del partido", advirtió.

Bravo mostró ayer el documento en el que fue designado como presidente de Morena en Morelos tras sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), el 31 de julio pasado.

En conferencia también llamó a los aspirantes a la Coordinación de la Defensa Estatal de la Transformación para que no se adelanten a los tiempos.

En septiembre pasado, por unanimidad, los Magistrados del Tribunal Electoral (TEPJF) determinaron declarar inelegible a Ulises Bravo Molina para ser congresista nacional de Morena, en el marco del III Congreso Nacional Ordinario de dicho partido político.

El hermano del Gobernador no podrá ser congresista de Morena por haber sido postulado anteriormente por el partido Encuentro Social, determinó el TEPJF.

Sin embargo, ante la decisión de bajar a Ulises Bravo como líder de Morena en Morelos, la dirigencia nacional volvió a nombrarlo delegado.

Tras la salida del ex manager de Cuauhtémoc Blanco de la oficina de la Gubernatura de Morelos, el año pasado, el medio hermano del ex futbolista, Ulises Bravo, ha acumulado poder en la Administración estatal.

Sin tener un cargo oficial, Bravo ha despachado en Casa Morelos, usa camionetas blindadas escoltadas por otras tres y ha estado involucrado en los contratos para servicios, obras o compras para el Gobierno, de acuerdo con testigos estatales.

Según investigaciones federales y acusaciones interpuestas en la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, Bravo Molina está implicado en una red de lavado de dinero junto con el primo de Blanco, Edgar Riou Pérez, y otros familiares y colaboradores cercanos al Mandatario.

Bravo también fue señalado de presionar a funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Morelos para crear una Notaría Pública.