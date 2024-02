Dará México facilidades a familias de turistas muertos en QR

Foto: Especial / El accidente se registró el 18 de febrero sobre la carretera federal 307, a la altura de Playa del Carmen

México.- El Gobierno de México informó que dará facilidades para repatriar los cuerpos de los cinco turistas argentinos que ayer murieron en un accidente automovilístico en Quintana Roo.

En conferencia de prensa desde Puebla, el Presidente López Obrador lamentó la muerte de estos visitantes sudamericanos en un accidente que ocurrió sobre la vía federal que va de Tulum a Playa del Carmen (Solidaridad).

"Muy feo ese accidente, ya la Gobernadora está atendiendo este caso, muy lamentable, perdieron la vida en ese accidente hermanos argentinos y un mexicano", expresó desde las instalaciones militares en el Municipio de Oriental.

"(Fue) en el tramo de Tulum a Playa (del Carmen). Ya lo estamos atendiendo, que la gente de Argentina sepa que estamos atendiendo a quienes lamentablemente perdieron la vida. La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, desde ayer me habló para informarme sobre esto", agregó López Obrador, aunque sin dar más detalles.

En Quintana Roo, la Secretaria de Gobierno estatal, Cristina Torres Gómez, aseguró que los argentinos no venían en un solo grupo y decidieron ya en la entidad contratar un tour juntos para viajar desde Tulum a Playa del Carmen.

"Sí, desde ayer se siguieron protocolos (diplomáticos) correspondientes, se entrevistaron con familiares que están en diversos hoteles de Tulum, son de diferentes puntos de Argentina, no viajaban juntos, contrataron un tour entre varios que estaban en un hotel", dijo a medios locales.

"No, no se conocían, hubo alguna especulación, los que nos contaba una de las personas lesionadas es que ellos entre varios conocían a una persona y contrataron a un tour, no eran un grupo. Estaban en Tulum e iban a Playa del Carmen".

Se reportó que los muertos fueron identificados como Maximiano Nicolás Laviano, Ezequiel Sibella, Amengual Gerónimo, Silvia Díaz, y Nahuel López, y que entre los heridos están Lucas Ferrondo y Micaela Tapia, estos últimos hospitalizados en Cancún.

En el caso de la sexta víctima, fue identificada como el mexicano Fredy Quijano, chofer de la empresa 'E Transfer', cuyo vehículo recibió el impacto de la camioneta en la que iban los turistas argentinos.

Grupo REFORMA informó que el accidente ocurrió ayer sobre la Carretera federal 307 a la altura de Playa del Carmen, sobre el tramo Puerto Aventuras-Tulum.