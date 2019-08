Darán 40 mmdp extra a Salud en PEF 2020

Xicotepec, Oax.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2020 incluirá un aumento de 40 mil millones de pesos al sector Salud con respecto al gasto de este año.

Indicó que el mismo monto extra se le inyectará para 2021.

El Mandatario federal explicó que el aumento presupuestal será para cumplir con sus cuatro objetivos de que no falten médicos en los centros de salud, no falten medicinas, haya infraestructura clínica y se regularicen las plazas de trabajadores eventuales.

"Tenemos ya el presupuesto, tenemos ya un fondo que se va a utilizar, que este año va a significar un incremento de 40 mil millones de pesos para el sector salud para poder cumplir con estos cuatro compromisos, y otra cantidad igual para el 2021", afirmó durante un acto en este municipio poblano tras visitar el hospital rural Ávila Camacho.

"Esto que les estoy hablando es del presupuesto del 2020, que ya tenemos que presentar la propuesta al Congreso el 8 de septiembre, ya va a llevar el incremento de 40 mil millones de pesos del sector salud y para el 2021 otro tanto de aumento, para que de esa manera mejoremos el sistema de salud pública en nuestro país".

Al evento asistieron los titulares de la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE y el nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, así como el Gobernador del estado, Miguel Barbosa.

El Presidente López Obrador dijo que se enteró de que el hospital rural fue remodelado a propósito de su visita, una práctica que anteriormente ha calificado como simulación.

Indicó que el centro de salud fue pintado y que se reparó el aire acondicionado.

Pobladores agregaron que, además, los baches que había en los dos caminos de entrada fueron disimulados con graba.

"Y así me están informando. Algunos me dicen: 'No se deje engañar, es que como venía usted pintaron el hospital, y los climas no sirven, pero ahora sí ya el clima está funcionando y da hasta frío'. No es del todo cierto, o sea, no es del todo cierto", dijo.

"Claro que limpian, pues sí, tienen que limpiar, pero de eso a simular, no. No es la película de Calzonzin inspector, ahí se las recomiendo", indicó.

Pobladores presentes en el evento confirmaron lo señalado por el Mandatario.

Constitución está muy parchada: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la actual Constitución, que data de 1917, está muy "parchada" por tantas reformas.

"Triunfa el movimiento carrancista, él (Venustiano Carranza) llega a la Presidencia y él convoca al Congreso Constituyente, y él promueve que los diputados constituyentes en Querétaro elaboraran y aprobaran la Constitución de 1917, que es la Constitución actual, ya muy reformada, muy remendada, muy parchada, pero es la Constitución vigente", afirmó tras una visita al hospital rural Ávila Camacho.

No obstante, el Mandatario federal anunció que próximamente enviará al Congreso una iniciativa para reformar el Código Penal a fin de que sea delito grave la facturación falsa.

También, agregó, propondrá una iniciativa de ley para prohibir la condonación de impuestos a grandes contribuyentes, que en los dos sexenios pasados, aseguró, significó un daño al erario de 400 mil millones de pesos.

López Obrador destacó que en la Constitución de 1917 se incluyeron por primera vez derechos laborales.

Sin embargo, afirmó que el principal avance fue que el artículo 27 estableció la propiedad de la nación sobre los recursos del suelo y el subsuelo.