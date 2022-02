Darán a militares avión presidencial, si no se vende

Colima.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si el avión presidencial no se vende, lo entregará a la nueva empresa militar que controlará, administrará y operará el Tren Maya y cuatro aeropuertos, ubicados en el centro y el sureste del País, que llevará el nombre de "Olmeca, Maya, Mexica".

"Si vemos que no se compra el avión, lo vamos a pasar a la empresa que se está constituyendo para manejar el aeropuerto de Santa Lucía, los trenes, el Tren Maya, el aeropuerto de Tulum, para que esa empresa lo administre y pueda rentarse para viajes a familias y empresas y obtener recursos", dijo el conferencia desde Colima.

- El avión sigue generando costos, ¿cuál será el destino y su estatus?, preguntó REFORMA.

"Bueno, el avión, vamos a seguirlo recordando, porque en su momento nadie dijo nada, callaban, guardaba en silencio, pero se permitió que (Felipe) Calderón le dejara comprado un avión al Presidente (Enrique) Peña Nieto, extravagante, un avión que no lo tenía ni (Barack) Obama, un avión de lujo, imagínense, 75 metros de largo para 240 pasajeros".

"¿Cuántos pasajeros se trasladan en un autobús? 50, imaginen el tamaño del avión, para 240 pasajeros, que además pues no van tan apretados como en el camión, si hacemos la cuenta, serían como seis camiones, cinco, con algunas sillas vacías, desde luego adaptado para 80 con salas de juntas, con recámara, baño, un palacio para los cielos".

El tabasqueño consideró que, aunque fue Calderón quien compró el TP-01, Peña Nieto debió cancelar decir que no se quedaría con el avión.

"Así lo hizo el Presidente (Donald) Trump porque habían comprado un avión con esas características y lo rechazó, pero acá no"

"Entonces, en el avión, ya desde luego se hizo una rifa, ya obtuvimos recursos, ya con esa rifa se mejoraron centros de salud, escuelas, sin embargo, no hemos podido vender el avión por qué es tan lujoso que no hay quien lo quiera comprar y lo tenemos que vender pues al precio del avalúo, porque si no imagínense lo que diría el REFORMA, que rematamos un bien nacional".