Darán ayuda a migrantes por frío intenso

CDMX.- El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que dará ayuda humanitaria a personas migrantes por las temperaturas muy bajas registradas en el País y el pronóstico de que en algunas zonas del norte llegarán hasta menos 15 grados.

"Ante la onda gélida en diferentes regiones del país, el INM de la Secretaría de Gobernación llevará a cabo acciones de ayuda humanitaria para salvaguardar la salud e incluso la vida de personas migrantes", afirmó en un comunicado.

El Instituto indicó que buscará llevar a migrantes a albergues, repartirá frazadas, bebidas calientes y alimento energético; dispondrá de enseres para proporcionar ambientes cálidos y se dijo dispuesto a atender de manera inmediata cualquier emergencia.

El frente frío número 19 ha provocado una onda gélida en prácticamente a todo el País, pero las entidades del norte y noroeste, donde se concentran cientos de migrantes que esperan cruzar a Estados Unidos, se prevé que las temperaturas más bajas de los últimos 60 años.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, la temperatura mínima de ayer fue de menos 8 grados centígrados, pero con una sensación térmica de hasta menos 14, lo que provocó que se congelaran monumentos, parques y calles, informó REFORMA.

Protección Civil de Reynosa, Tamaulipas, informó que la temperatura ya bajó a menos 3 grados, pero se espera que superen los menos 10 registrados en 1962.

La caída de nieve y aguanieve dejó ayer paisajes pintados de blanco, principalmente en Ramos Arizpe y algunas zonas de Saltillo, Coahuila.

Migrantes sudamericanos y centroamericanos que esperan en la frontera mexicana y poco acostumbrados a las bajas temperaturas han padecido el clima helado, aunque han desconfiado de la ayuda que les prestan las autoridades de México.

El jueves, en Reynosa, unos 300 venezolanos, en su mayoría, se negaron a ser trasladados a los albergues habilitados y pasaron la noche a la intemperie, como informó el diario.

"Aquí pasamos la noche con mucho frío, la verdad ya no aguantamos, me duele todo y creo que me voy a enfermar", dijo Martín Ricardo, un venezolano que primero se había negado y luego aceptó subirse al camión que lo llevó al refugio instalado en centro de convenciones "Mundo Nuevo".

Una madre, por su parte, lamentó haber expuesto a su hijo al frío intenso.

"Fue una noche terrible, lamentablemente no nos queríamos mover porque esperábamos que nos hablaran, pero no valió la pena", señaló.