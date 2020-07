Darán consideraciones a Lozoya tras declaración

Reforma / Andrés Manuel López Obrador

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Emilio Lozoya tendrá ciertas "consideraciones" como testigo colaborador, porque se busca conocer más sobre el modus operandi y los implicados en los delitos por los que se le acusa.

"Lo que yo sé es que está sujeto a proceso, creo que como testigo colaborador va a tener ciertas consideraciones porque lo que se busca en este caso y lo establece la ley es conocer más sobre el modus operandi, es decir, que se conozca más sobre los ilícitos, sobre los implicados, se profundice en la investigación", señaló en conferencia.

El mandatario afirmó que el extitular de Pemex ofreció seguir dando a conocer nombres y la "red de complicidades" sobre los casos Agronitrogenados y Odebrecht.

"Como está sujeto a proceso y va a seguir declarando, tiene que informar, ayer habló de que va a dar a conocer nombres y todo el procedimiento utilizado un término, creo que su abogado utilizó una frase sobre poder.

"Hablando de la maquinaria de poder, (...) está bien formulada, es como una especie de asociación delictuosa, pues esto, lo que hablo, de la red de complicidades y componendas. Eso, aparato organizado de poder, esa es la que me llamó la atención. Entonces, hay que esperar a que termine todo el procedimiento", afirmó.

López Obrador señaló que el juicio contra el ex funcionario federal es importante porque "abusaron" y que no habrá impunidad porque el Gobierno ya cambió.

"Para decir: eso no, abusaron, se pasaron, y es de lo que hablamos sobre la enajenación, llegan a pensar que no va a suceder nada, que todo se arregla y como es una red de intereses, de componendas pues se piensa que hay protección, pues eso ya cambió, ya no hay impunidad".