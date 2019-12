Darán control de los puertos a la Marina y se lo quitarán a la SCT

Diputados de Morena en San Lázaro se alistan para aprobar este martes un dictamen de reforma a distintas leyes para quitarle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) facultades en materia de autoridad marítima mercante y trasladarlas a la Secretaría de Marina (Semar).





Se tiene previsto que a las 12:00 horas sesionen las Comisiones Unidas de Marina y Gobernación, en las que Morena tiene mayoría y se apruebe el dictamen de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos. Con estos cambios, la Semar tendría "la administración total de los asuntos marítimos en México".

En la justificación del dictamen se detalla que, en la transformación del país, el Poder Ejecutivo debe ejercer una autoridad marítima fortalecida.

Se lee que “es necesario resaltar que en esta nueva etapa por la que atraviesa el país se requiere de la participación de todos los sectores, incluido el marítimo, para erradicar las prácticas que limitan el desarrollo nacional, en el cual, la honestidad, la austeridad y la legalidad en la aplicación de los recursos, serán los ejes rectores para lograr el desarrollo sustentable y eficiente de la Nación, por lo que es necesario que el Poder Ejecutivo Federal ejerza una autoridad marítima nacional fortalecida, evitando la duplicidad de funciones y el consecuente dispendio de los tan necesarios recursos humanos y financieros, además de combatir la corrupción, fortalecer la idoneidad e imparcialidad de los trámites que se brindan a la comunidad marítima y de esta manera impulsar el desarrollo marítimo del país”.

También se advierte que se retirarán funciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

“El traslado de atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina, sin duda implicará transferencias de recursos financieros, materiales y humanos, cuestión que está prevista en la iniciativa que se analiza”.





El proyecto plantea que la Marina tenga facultades de otorgar permisos o concesiones, y encargase de la preparación náutica y de las tareas de dragado aun cuando no tiene capacidad técnica y operativa para ello, lo que preocupa a funcionarios de la SCT que hasta la fecha se han hecho cargo de estas atribuciones.

Entre las funciones que ahora ejercerá la Secretaría de Marina, con los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública, está “planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte por agua y de la Marina Mercante, con apego a las disposiciones establecidas en esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables”.

Además de establecer y organizar un servicio de vigilancia, seguridad y auxilio para la navegación en zonas marinas mexicanas; realizar las investigaciones y actuaciones, así como designar peritos facultados profesionalmente en la materia en los términos del reglamento respectivo y emitir dictámenes de los accidentes e incidentes marítimos en cualquier vía navegable.

La propia iniciativa contiene algunos de los problemas de la misma, sobre todo inconstitucionalidad y se reconoce que no es lo común tener un mando militar a cargo:.

"Por otra parte, a nivel internacional encontramos que de los 174 países que integran la Organización Marítima Internacional, sólo 11 poseen autoridades marítimas con mando castrense, entre los que cabe destacar Corea del Norte, Chile, República Dominicana y Perú. Un elemento común en estos cinco países es que todas ellas han sido o son dictaduras militares, factor que explica por qué recae la autoridad portuaria dentro de la jurisdicción militar.

Héctor López Gutiérrez, coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la SCT, dijo al diario Milenio destacó lo anterior y afirmó que la iniciativa es “inconstitucional”, pues estaría violando el artículo 129 constitucional, que establece que “en tiempos de paz, ninguna actividad civil puede ser desarrollada por autoridades militares”.

Incluso, comparó la propuesta con lo que ocurre en “gobiernos dictatoriales”, pues, sostuvo, se pretende que los puertos queden bajo el control total de autoridades militares.





“De 180 países de la OIM (Organización Marítima Internacional), solo siete (como) Corea del Norte, que tiene un régimen dictatorial terrible, y Chile, que sufre problemas producto de la dictadura de Pinochet, ¿no le dice a usted algo de lo inconveniente que es el manejo por parte de autoridades militares de los puertos comerciales de la Marina Mercante?

“EU, que es potencia militar, no tiene militarizados sus puertos (…) ¿Por qué México sí?”, declaró el funcionario al medio.





En la conferencia de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que su gobierno –y no solo el diputado Mario Delgado, quien impulsa la iniciativa– considera que el control de los puertos tiene que estar a cargo de la Secretaría de Marina "por la importancia estratégica que tienen".

"Cuando se habla de militarizar se exagera; no es eso, es tener el control de los puertos por contrabando, por tráfico de drogas, ser más eficientes en todo lo que son entradas de mercancías, de carga y de sustancias en puertos. Es como se está actuando en aduanas y como estamos actuando en todo", expuso el primer mandatario.

En este sentido, López Obrador puso de ejemplo al estado de Colima, que, dijo, era un estado tranquilo y hoy tiene la tasa más alta de homicidios dolosos a nivel nacional.

Asimismo, envió un mensaje a los funcionarios de la Marina Mercante:

"No hay ningún problema, (y) no olviden que la Secretaría de Marina tiene escuelas también de marina mercante, no todo lo que es la Secretaría de Marina son escuelas navales militares, ellos capacitan, forman para la marina mercante".

Desde diciembre de 2016, ante los altos índices delictivos, la SCT dio facultades a la Semar para operar las capitanías de puerto (puertos regionales), lo cual fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

