Darán TP-01 a Mexicana de Aviación para 'viajes especiales'

Agencia Reforma

Mérida, Yucatán.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la nueva aerolínea de su Gobierno se llamará Mexicana de Aviación, y reveló que se le dará el avión presidencial para "viajes especiales".

Durante la mañanera en Yucatán, el Mandatario federal afirmó que ya hay negociaciones con ex trabajadores de Mexicana.

"Ya estamos en trato con los trabajadores de Mexicana, tanto activos como jubilados, y se está buscando ya un acuerdo para que la nueva línea aérea se vuelva a llamar Mexicana de Aviación", reveló.

"Eso no les gusta a nuestros adversarios, esto no es de gusto, tenemos que ir avanzando, entonces se va a adquirir, se va a hacer un avalúo de la marca, el emblema y se va a tener una empresa para que haya más vuelos y que de esta forma no aumente tanto el pasaje de avión".

López Obrador dijo que el avión presidencial será parte de la aerolínea pero que se podrá rentar para viajes a Europa o dentro del País.

"Es que es un avión tan lujoso que le daba pena a los posibles compradores y además no se puede reconvertir, fue hecho a la medida, no se puede convertir en avión de pasajeros, es para 240 pasajeros en situación normal, pero tiene 80, porque son sillones muy cómodos, y tiene sala de juntas, y tiene alcoba, entonces todo eso, y tiene un material especial que no permite que vuelva a ser de pasajeros, usar los 240 lugares", indicó.

"Y el otro problema también grave es que no se puede ir a Mérida, de México a Mérida, o sea, sí se puede, pero no sé debe, es un avión transatlántico, debe volar para ser eficiente mínimo 5 horas, y se hacen hora y media, dos horas de Mérida de la CDMX. Entonces, es para ir a Europa en 10 horas, eso sí, sin recarga de combustible, está hecho para eso, no lo compraron, pienso yo, para viajes en la República, eso nos dificulta también la venta".

"Sí hay quien lo quiere, pero están queriendo pagar menos y nosotros no podemos vender el avión abajo del avalúo, ya tomamos la decisión, ese avión se va a entregar a la nueva línea aérea para viajes especiales, si quieren ir a Europa, otro continente, o también de la CDMX a Tulum, Cancún o Los Cabos, podría ser, y rentarlo para quienes quieran, quieren llevar a sus familias, a sus trabajadores, un premio a su desempeño, o sea, se rentaría de manera especial".