Ciudad de México.- Janeth sufrió un ataque por parte de su esposo Elvis Alexis Molina el 14 de marzo que casi le cuesta la vida, hoy puede contar su historia.

Logró escapar de su casa en el momento en que era apuñalada y pudo pedir auxilio a los vecinos del lugar, pero Elvis la alcanzó con el auto y la arrolló.

Hasta el momento no he visto el 100% de todas las secuelas, he visto varias, no me puedo sentar completamente derecha, tengo que trabajar lo que es mi columna vertebral porque si pongo un peso más, de una cadera a otra, por los golpes, tengo una costilla rota que no me pueden operar y es muy doloroso, y lo más preocupante es el pie, la rodilla, porque no me han querido operar porque necesito ganar un poquito más de peso, vamos un poquito lento con este proceso. Tengo la herida expuesta y necesito injerto para curar un poquito más rápido en el pie, en la rodilla no tengo ligamentos, no puedo flexionar, tiene que estar derecha”.

Janeth narra cómo fue atacada por su esposo y de dónde saco fuerzas para poder escapar.

El me avienta hacia la pared con muchísima fuerza y así como caí, me levanta y me tira hacia la cama y me empieza a ahorcar, ahí pierdo el conocimiento completamente.

Cuando yo iba a salir del cuarto pues no me dejó, empezamos los jaloneos, que por qué, me pegó una cachetada y, otra vez quedé inconsciente porque me volvió a ahorcar”.

Yo me pongo a orar y digo Señor ayúdame, pero lo dije en voz alta, pero él se rió y me dijo de aquí no vas a salir viva y ahí entendí que de verdad no iba a salir viva, cómo salí no lo sé, Dios me dio la fuerza, teníamos una puerta trasera, de ahí me aventé”.

Donde me alcanza me tira al suelo y me acuchilla, me dio en el cuello, dos en el estómago y uno en la pierna y ahí me deja lo hizo y se va, como pude me levanté y empecé a pedir ayuda.

Cuando más o menos visualizo algo es cuando el carro ya viene hacia mí, pero fue porque yo iba hacia el carro, pensando que era ayuda, como una lucecita, pues el carro, pero cuando veo que es mi carro, intento cruzarme la cera donde me encontraron y solamente puedo cruzar la parte derecha y me dio en la pierna izquierda, todo el tiempo estuve consciente”.

Estuvo hospitalizada por más de dos meses, la dieron de alta porque había bajado mucho de peso, estaba muy deprimida, aún no puede creer lo que su pareja le hizo.

La verdad es que no lo podía creer, como que había algo en mí que decía, no puede ser, es la persona con la que yo me casé o decidí hacer mi vida, pero lamentablemente sí fue, la verdad me sentía muy mal, yo no hablaba, mis ánimos estaban hasta el suelo, no quería ni hablar, que ni me hablara, porque estaba asimilando todo eso”.

Lo único que yo quisiera saber es el por qué, porque si los dos luchamos para estar juntos, todo lo que habíamos logrado, porque acabar así, no siento rencor, incluso a veces hasta me siento mal, porque no es que hay lo odio, algo tuvo que haber pasado, estoy consciente de que él tampoco la está pasando muy bien”.

Un poco más recuperada Janeth exige justicia y que se ubique el paradero de Alexis, hasta el momento la fiscalía del estado de Veracruz no le ha informado si existe una orden de aprehensión contra su esposo.

A la fiscal de aquí, como es posible que al ver un acto tan evidente de quién fue el que me hizo esto, no hacen nada, por qué nos siguen reteniendo la orden de aprehensión o acaso que ellos esperaban que estuviera muerta para poder moverse”.

Janeth trata de recuperase de las heridas físicas y emocionales que le dejó la persona que ella amaba, Elvis Alexis.