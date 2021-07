De 'El Señor de los Cielos', al señor del sindicato

Reforma

Ciudad de México.- José Luis Patiño Esquivel, ex agente de la Policía Judicial Federal en los 90 y señalado de proteger a "El Señor de los Cielos", Amado Carrillo Fuentes, jefe del Cártel de Juárez, reapareció el fin de semana en el cumpleaños 56 del senador de Morena, Pedro Haces, líder de la CATEM, el nuevo sindicato afín a la 4T.

Ayer, AMLO fue cuestionado sobre su relación con la CATEM y presuntos abusos en la construcción del Tren Maya.

"Dicen que el sindicato es de usted", le preguntaron al Presidente.

"No tengo sindicatos ya ves que me echan la culpa de todo, hasta si se hacen algunas cosas me echan la culpa a mí y no sólo es CATEM, es la CTM, es la CROC, todas las organizaciones sindicales se portan bien", explicó el Presidente.