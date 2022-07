De exitosa a mediocre, así tacharon gira de AMLO en EU

Antonio Baranda / Agencia Reforma / En su visita oficial a Estados Unidos, el Presidente López Obrador abogó por los migrantes

Ciudad de México.— De exitosa a mediocre y sin resultados fueron las valoraciones que hicieron diputados y senadores sobre el encuentro del presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden.

En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, el bloque mayoritario defendió los acuerdos del Ejecutivo federal con Biden, como el combate conjunto contra la inflación, la inversión de infraestructura en la frontera norte y el subsidio a las gasolinas en la misma zona.

La oposición resaltó que no hubo acuerdo alguno sobre visas de trabajo, tampoco una reunión con la comunidad de migrantes y no se avanzó en temas de combate al tráfico de drogas y armas.

"Fue una gira muy exitosa para la mayor parte de mexicanos, para la mayor parte de América Latina y los que entienden, hay que explicarles, que tenemos un presidente diferente, del que estamos orgullosos, no juega con la parafernalia del pasado", afirmó la diputada de Morena, Yeidckol Polevnsky.

También de Morena, la diputada Aleida Alavez aseguró que la gira de López Obrador a Estados Unidos lo coloca como un líder de la región, porque no sólo habla por los migrantes mexicanos, sino por los de América Latina.

"Que el pronunciamiento conjunto entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de México haya sido ese combate conjunto a la inflación, eso no lo podemos echar en saco roto", declaró.

Emilio Álvarez Icaza, de Grupo Plural, destacó que la gira de López Obrador fue un control de daños en la relación con Estados Unidos, después del quebranto ocasionado por la negativa del presidente mexicano a acudir a la Cumbre de las Américas.

"Hay una serie de mensajes en diplomacia que no dejan bien parada la visita: el jefe de Estado mexicano no fue recibido en esos términos, no fue hospedado como jefe de Estado. No fue un 'comes y te vas', porque ni almuerzo hubo", expuso.

"Más allá de las declaraciones y acuerdos, pareciera que la preparación de la reunión no tuvo la debida preparación y transcurso de la misma, se vieron los tropiezos".

El senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que en los cinco puntos del comunicado conjunto no aparece el tema de la seguridad ni mención alguna a la crisis de violencia que genera el tráfico de drogas y de armas.

Indicó que ante la expectativa de las visas de trabajo, se obtuvo como respuesta de Biden que haya "paciencia" y que ya se han dado más de 300 mil visas.

"Esa respuesta es crítica, un mensaje político ¿para quién? ¿Para Estados Unidos o más bien es un mensaje para medios mexicanos? ¿qué se pretende?

"¿Cuál era el objetivo de la reunión? Quedó claro y expreso: para nuestra desgracia, el compromiso real de México es cuidar la frontera sur para Estados Unidos, quedó claro en qué nos hemos convertido, en la policía de Estados Unidos", dijo sobre los migrantes centroamericanos que son devueltos a sus países desde México.

También señaló que lo de dar gasolina a Estados Unidos en la frontera "es de risa".

La senadora del PAN, Kenia López, consideró que el encuentro de López Obrador con Biden fue "altamente mediocre", porque se desperdició la oportunidad de generar "esperanza" en la solución de problemas de los mexicanos.

Cuestionó que se hablara de respeto a los derechos humanos, cuando el Gobierno mexicano registra la cifra de más de 120 mil asesinatos.

El diputado del PAN, Jorge Espadas, resaltó que ante la falta de resultados en la reunión con Biden, urge a que haya un jefe de Estado.

"A México le urge un presidente, un jefe de Estado que nos represente y ante una visita como la que se tuvo, que se agoten temas de gran importancia, que se aborde el tema del tráfico de armas, urge tener un presidente que atienda los problemas, se busca un presidente que no tenemos", citó.

También del PAN, Humberto Aguilar Coronado, señaló que una foto con una sonrisa de Biden no basta para decir que fue un éxito la reunión.

"Nosotros tenemos derecho a decir que fue una visita mediocre y que el presidente debió tener otra agenda con el presidente de Estados Unidos", mencionó.

El diputado del PT, Reginaldo Sandoval, dijo que fue una visita exitosa porque López Obrador hizo el planteamiento correcto, que no se había hecho en 36 años, de aumentar las visas de trabajo para migrantes mexicanos y centroamericanos.

También mencionó las palabras de Biden de que había una relación fuerte con López Obrador.

El senador del PVEM, Rogelio Zamora, también mencionó las palabras de Biden, cuando dijo al presidente mexicano que a pesar de los titulares exagerados tenían una relación fuerte y productiva.

"Cualquier otra cosa que se diga, es menos. Fue una exitosa visita en temas de migración y seguridad", aseguró.