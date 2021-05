‘De rutina’, visita del subdirector de la CIA, David S. Cohen

Agencias

Ciudad de México.- Con transparencia y reglas, México decidió abrir sus puertas a todas las agencias de seguridad de los Estados Unidos de América, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, al calificar la visita a nuestro país del subdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), David S. Cohen como "de rutina".

Sin embargo, el presidente López Obrador aclaró que las nuevas reglas requieren a las agencias de seguridad "pedir permiso y avisar" de su presencia al gobierno de la república.

"Es una relación de rutina, una visita de rutina, aclaró que fue el subdirector y son muy respetuosos y nosotros hemos decidido escuchar a todos y abrir las puertas a todos los gobiernos, a la diplomacia internacional, a todas las agencias, a la DEA, al FBI, no tenemos nada qué esconder, transparencia, una regla de oro de la democracia, solo que hay reglas, acuérdense que se acaba de reformar la ley en la materia y ya no es el tiempo de antes en que intervenían agencias en nuestro territorio hasta sin pedir permiso, sin avisar, eso ya no se permite", aseguró el presidente.

Agregó que para que ya no haya operativos con saldos negativos para nuestro país como el llamado Rápido y Furioso, se decidió modificar la regulación de las visitas a territorio nacional por parte de estas agencias.

Enseguida, reiteró que es fundamental la cooperación con el gobierno de los Estados Unidos y existe una buena relación con nuestro vecino del norte, hay amistad y no pleitos.

Además estamos obligados a ponernos de acuerdo porque somos vecinos, tenemos en común una frontera de 3 mil 180 kilómetros y estamos trabajando bien por eso viene la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, viene el 8 de junio va a estar con nosotros pero el tema es lo relacionado con la migración y se está avanzando mucho", aseveró el presidente al rechazar que la presencia de Cohen en nuestro país haya sido para evaluar la relación de México con Cuba, Venezuela y Bolivia.

Al descartar que esa haya sido la razón del funcionario estadounidense a nuestro país, el presidente López Obrador comentó que hay avances en la contención del problema migratorio en nuestro país ya que a diferencia del mes de marzo de este año, cuando se agravó la problemática, en la actualidad, se tienen mejores resultados en materia de deportaciones de migrantes que intentaron cruzar la frontera al registrarse una baja importante en estas operaciones.

Destacó que el plan conjunto que se lleva a cbao con autoridades federales, estatales y municipales está dando resultados.

"Ya no estamos como en marzo donde se alcanzaron niveles críticos, de récords" subrayó el mandatario.