Nuevo León.- Karla Nayeli, quien se identificó como ex pareja de Jesús "N", detenido y señalado como sospechoso en la desaparición de la joven Debanhi Escobar, afirmó "si encuentran ropa es mía" con respecto al auto en el que ambos viajaban.

La mujer se contactó con un medio local en Nuevo León y aseguró que juntos se estaban presuntamente mudando desde San Luis Potosí a Nuevo León, pero por discusiones y "falta de dinero" lo dejó "tirado en Pilares, sin gasolina".

Posteriormente, señala que el la volvió a buscar con insistencia y la encontró el domingo, pero ella lo ignoró y no supo de él hasta que circuló la versión de que había sido detenido por secuestro, razón por la que acudió al periodista Víctor Badillo para hablar sobre el caso

Pedí hablar, porque vieron a la presa perfecta para 'encasquetarle todo'. Están cometiendo un grandísimo error en eso", señala la ex pareja del sospechoso en el caso Debanhi Escobar

Si encuentran ropa es mía: Dice ex pareja de sospechoso en desaparición de Debanhi

La mujer explicó que en el carro traían cosas de mujer y afirma "si encuentran ropa es mía", además de asegurar todo lo que se pueda encontrar en el vehículo es de su propiedad.

Si trae ropa en el carro, es ropa mía, si trae cosas de mujeres, son cosas mías y lo puedo describir que cosas trae, en el carro tenemos también tickets de las casetas", señaló insistente.

En la entrevista le piden explicar por qué el sospechoso tiene denuncias de acoso, y testigos que dicen que agarró la cabeza a un niño

"A todos los niños que ve, les hace lo mismo 'les agarra su cabeza (describe el movimiento). Es un recuerdo del trato que su padre le daba"

Lo que a las redes sociales ha llamado la atención de la historia y declaraciones de la ex pareja son ciertas cuestiones que señalan como "inconsistencias", ya que ella resalta insistente que él no tiene dinero, sin embargo estaban organizando una mudanza y planeando rentar en el fraccionamiento llamado Quinta Villarreales.

También las autoridades neoleonesas reportaron que Jesús "N" fue detenido y es retenido por presunta posesión de droga.

Luego de llegar a Nuevo León, Badillo le preguntó que había pasado con la mudanza a lo que dijo que "se regresaron a San Luis, porque ella no tenía como pagarles y no podían quedarse más tiempo"

"No tengo dinero, me peleé con mi marido. Después me habla el de la Quinta y le pedí que me esperaran", refiere.

¿Qué hizo el sospechoso al ver la foto y el caso de Debanhi?

Otro aspecto a resaltar, fue que el periodista menciona que al sospechoso se lo mostró la foto y el caso de Debanhi Escobar ante el que presuntamente se conmovió.

La mujer negó que fuera violento, sin embargo explica que toma mediamento y que puede alterarse cuando no lo toma.

Él fue policía, es defensor de los derechos humanos, vemos noticias de Salinas y se entristece, todo eso le conmueve, es un llorón, le digo".

Insistió en que el sospechoso es "defensor de los derechos humanos" y contó que lo conoció cuando fue su abogado y lo sacó del penal cuando la "acusaron de una injusticia" en un caso de robo equiparado, junto a tres personas más. Agregó que vivió con él un año, pero lo dejó por hartazgo.