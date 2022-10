Debate Senado dictamen con fondo para policías desde 2023

Reforma Reforma

Ciudad de México.- Senadores debaten esta tarde dictamen sobre militarización el cual contendría un anexo para que la bolsa presupuestal que se prevé asignar a estados y municipios, para el fortalecimiento de policías locales, esté disponible desde 2023.

El dictamen que se aprobó anoche en comisiones establecía que ese fondo se repartiría a partir de 2024.

La incorporación de esa modificación podría destrabar las cosas y empujar la aprobación en el Pleno de la reforma que permitiría al Ejército mantenerse en las calles hasta 2028.

"A partir del ejercicio fiscal 2023 el Ejecutivo Federal establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública", se lee en la adenda.

"Dicho fondo se establecerá de forma separada e identificable respecto de cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año. Los recursos de dicho fondo no podrán ser utilizados para otro fin".

Los Gobernadores establecerán, además, un fondo de apoyo a las instituciones de seguridad pública de los municipios, en especial aquellos con menor población o mayor grado de marginación.

El senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena, aseguró que ya no hay razones para que la Oposición pueda regatear su apoyo.

"No hay razón, no hay razón. O sea, les aceptamos todo; por eso, algunos que no quieren dar su brazo a torcer, dicen 'bueno, abstención'. Es que está todo", expuso.