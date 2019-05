Debaten dejar fuero en Guardia Nacional

Ciudad de México— Senadores de Morena y de la oposición discuten los alcances del fuero militar en la operación de la Guardia Nacional, a fin de presentar mañana un dictamen de consenso.

El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, remarcó que en la negociación de la ley orgánica de la Guardia se busca que los militares no deban solicitar licencia para ingresar a la corporación policiaca.

No obstante, dijo que se mantiene la dificultad de que los elementos de la Guardia puedan seguir siendo militares dentro de una estructura con mando civil

"Todos los derechos de los provenientes de las Fuerzas Armadas estarán a salvo. Eso no tiene ninguna discusión, el tema es el mando, que es civil.

"Nosotros confiamos en la disciplina castrense, confiamos en que la formación de ellos pueda dar resultados inmediatos en la Guardia Nacional, pero, insisto, será mando civil, no castrense. Esa es la discusión de fondo", precisó en entrevista en el Senado tras inaugurar un foro.

Señaló que si la medida de obedecer a un mando civil "causa ruido", los integrantes de la Guardia "se tendrán que acostumbrar".

"Esa es la discusión, pero no es fácil, por eso es que nos hemos tardado", agregó.

Monreal descartó que la negativa a que haya licencias para los militares que ingresen a la corporación signifique resistencia de las Fuerzas Armadas.

Por su parte, el senador del PAN, Julen Rementería, explicó que la oposición exige que se elimine por completo al fuero militar para los integrantes la Guardia Nacional, además de claridad en el dictamen.

"La verdadera esencia de la divergencia con Morena y el Gobierno consiste en que nosotros queremos que se deje bien claro el carácter civil de la Guardia.

"Tal vez se podrá decir que no deben pedir licencia, pero debe quedar bien claro a qué equivale a ello. Significa que van estar separados de la parte militar, que va a ser un verdadero cuerpo civil, que no habrá fuero militar por ningún lado", detalló.

El legislador destacó que los problemas en la discusión son el mando de la Guardia y dar a entender a sus integrantes que ya no obedecerán al Ejército y la Marina.

El argumento del Gobierno, dijo, es que las licencias implicarían la pérdida de algunos derechos, de acuerdo a la legislación sobre el servicio militar.

"Veo que en el fondo tienen problemas con la tropa. Entonces, lo que necesitan es garantizar a los elementos del Ejército que van a una corporación policiaca, pero sin perder sus derechos y que acepten, están buscando cómo hacerle", subrayó.