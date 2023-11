Debaten en Congreso crisis en Gaza... a un mes de bombardeos

Especial / Agencia Reforma / La tensión entre Israel y Hamás se desató el pasado 7 de octubre con un ataque sin precedentes

Morelos, México.- A un mes del inicio de los ataques del grupo islamista palestino Hamas a Israel, el pleno de la Cámara de Diputados abordó el tema en el apartado de agenda política ante la falta de acuerdos para realizar un pronunciamiento de consenso.

Previo al inicio de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, diputados de diversas fracciones lamentaron la tardanza de la Cámara baja para pronunciarse, a pesar del asesinato de miles de personas, entre ellas niñas, niños, mujeres y adultos mayores.

Los legisladores se manifestaron en contra de los ataques de Hamas, pero también de los de Israel y criticaron la falta de un pronunciamiento por parte del estado mexicano.

El petista Gerardo Fernández Noroña calificó como inconcebible que a un mes de los ataques y después de más de 10 mil personas asesinadas, la Cámara de Diputados no se hubiera pronunciado sobre la crisis humanitaria en la Franja de Gaza.

"Me parece inconcebible que a un mes del genocidio del pueblo palestino en la Franja de Gaza, particularmente, esta soberanía no haya emitido un solo pronunciamiento sobre el tema. Como no había manera de llegar a un acuerdo de un documento de consenso, se acordó que se abriera la agenda política, para que cada grupo parlamentario presentara su posición", explicó.

El legislador dijo que de acuerdo con cifras de las autoridades de ese país, de las 10 mil dos personas asesinadas, 4 mil 104 eran niñas y niños, 2 mi 641 mujeres, 23 periodistas, 134 médicos y enfermeras, 489 adultos mayores y 63 funcionarios de la ONU, además de 25 mil heridos.

Fernández Noroña demandó a los legisladores no confundir el agradecimiento y el respeto al pueblo judío con la "actitud criminal" del Estado de Israel.

"El discurso en contra del terrorismo y el ataque original de Hamas no tiene cabida aquí, porque lo que estamos viendo es un estado nacional, el estado de Israel atacando a población civil, indefensa de todas las edades, niños, mujeres y adultos mayores por igual. El Estado de Israel con toda su fuerza bélica, con todo el ejército, con todos los recursos económicos y el apoyo de Estados Unidos", indicó.

Salomón Chertorivsky, de Movimiento Ciudadano, advirtió que Israel no sólo tiene el derecho, sino la obligación de defenderse ante el ataque de un grupo terrorista que en sus documentos fundacionales plantea de forma explícita la extinción del pueblo judío.

"Si alguien entra a tu casa, viola a tus hijas, descuartiza a tus bebés y secuestra a un hermano, ¿cuál va a ser la reacción? No sólo Israel tiene derecho, son el deber de proteger a su población. Por supuesto que Israel lo tiene que hacer respetando el derecho internacional en todo momento", dijo.

Chertorivsky advirtió que una matanza de judíos como la ocurrida el 7 de octubre pasado, no había ocurrido desde el holocausto, en donde perdieron la vida seis millones de judíos, entre ellos un millón de niños.

"Mil 400 personas asesinadas, no había sucedido una matanza de civiles judíos desde que terminó el holocausto, en donde murieron seis millones de judíos y un millón de ellos eran niños, y fallecieron por el hecho de ser judíos. El 7 de octubre se repitió, entraron de casa en casa a matar niños, mujeres, hombres por el hecho de ser judíos, no por una reivindicación, no por una lucha, por el hecho de ser judíos", señaló.

En su turno, la panista Margarita Zavala recordó que Hamas es una organización terrorista y lamentó que el ataque a Israel no fuera condenado por el estado mexicano.

"Lo que debió haber sido muy importante es condenar el acto terrorista perpetrado contra el pueblo de Israel. Lo debimos de haber hecho como estado mexicano, es cierto que hubo en Cancillería, particularmente la canciller y en la ONU voces más sensatas, pero como Estado no lo hicimos. Debimos haber condenado el acto terrorista perpetrado el 7 de octubre contra mujeres, familias, niños, niñas y adolescentes", afirmó.

La panista dijo que los actos terroristas tienen que ser condenados, vengan de donde vengan.