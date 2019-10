Debaten minuta para quitar fuero al Presidente

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados debate la minuta en materia de fuero que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución para que el Presidente pueda ser juzgado por hechos de corrupción y delitos electorales.

Miroslava Carrillo, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales (Morena), indicó que el dictamen no contiene modificaciones al artículo 111, pero sí al 108.

Señaló que la comisión valoró pertinente regresar a la redacción del proyecto del Ejecutivo, a fin de conservar el espíritu de la propuesta original.

Dijo que el cambio consiste en eliminar del artículo a los integrantes del Congreso, ya que eso implica restringir a los delitos contenidos en dicho artículo las posibilidades para procesar a los legisladores.

Actualmente, mencionó, éstos pueden ser procesados por cualquier ilícito.

La diputada del PRD, Claudia Reyes Montiel, expuso que, si bien su partido respaldará la reforma constitucional, ésta no tendrá impacto si no se modifica el procedimiento mediante el cual se determina la responsabilidad del Presidente.

"Mientras el procedimiento en contra del Presidente dependa de una mayoría en el Congreso y no de la potestad de una fiscalía autónoma y libre para realizar las investigaciones, el procedimiento penal en contra de un Presidente en funciones no tiene ninguna posibilidad de llevarse a cabo", indicó.

La perredista dijo que espera que esta modificación no sea utilizada para la persecución política.

Iván Arturo Pérez Negrón, del PES, afirmó que esta reforma significa barrer las escaleras de arriba hacia abajo.

Expuso que, de acuerdo con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, la corrupción cuesta 80 mil millones de pesos.

Adriana Gabriela Medina Ortiz, de MC, advirtió que la Fiscalía General de la República no ha dado muestras claras de su capacidad y de su independencia.

Un ejemplo de ello, comentó, es que no se han fortalecido los casos que la actual Administración heredó del sexenio pasado.

Coincidió en que esta reforma podría derivar en la persecución de rivales políticos que incluso desde el Legislativo tengan posiciones incómodas.

Dijo que a su partido le habría gustado que la comisión realizara mayores modificaciones a la minuta, entre ellos, dar certeza de mayor independencia de los poderes.

A pesar de ello, anunció, votarán a favor.