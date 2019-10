Debe Fondo de Vicente Fox 1.4 mdp al SAT

Ciudad de México.- Un fondo de inversión del que es parte el ex Presidente Vicente Fox litiga para eliminar un crédito fiscal de $1.4 millones, fincado en 2017 por el SAT.

Se trata del fondo Energy and Infraestructure Mexico Capital (EIM Capital), creado por Fox y Franco C. Hamdan en 2013 para desarrollar proyectos aprovechando la reforma energética concretada durante el sexenio pasado.

El SAT fincó el crédito el 15 de diciembre de 2017, y ante un recurso administrativo de EIM Capital, la Administración General de Auditoría Fiscal Federal lo confirmó el 28 de junio de 2019.

EIM Capital promovió el 25 de julio un amparo que inicialmente fue desechado, pero admitido a trámite esta semana, luego de que el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia

Administrativa resolvió que la decisión del SAT sí puede ser impugnada.